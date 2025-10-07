17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Semana de AvesParque Nacional Lago Puelo
07 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Semana de Aves: Actividades y talleres en el Parque Nacional Lago Puelo

La Semana de Aves se celebra con talleres, observación de aves, actividades artísticas para niños y adultos, y salidas guiadas en el Parque Nacional Lago Puelo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de la Semana de Aves, una propuesta para disfrutar de la naturaleza, aprender sobre la fauna y acercarse al fascinante mundo de las aves de la Comarca Andina.

 

Actividades

 

Jueves 9 de octubre – Presentación de Clubes de Observadores de aves locales

 

  • Horario: a partir de las 17 hs

     

  • Lugar: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo

     

  • Público: todo público
    Para conocer al COA (Club de Observadores de Aves), avalado por Aves Argentinas, y al Grupo Mirapájaros, que reúne a observadores de Argentina y Chile. Además, habrá muestras fotográficas y de video de Leo Ridano, fotógrafo de naturaleza, y una exposición de vitraux de aves.

     

 

Viernes 10 de octubre – Juegos y arte para niños y niñas

 

  • Horario: a partir de las 15 hs

     

  • Lugar: Centro de Visitantes del Parque

     

  • Público: niños y niñas de 4 a 14 años. Podrán disfrutar de actividades lúdicas y artísticas para aprender sobre aves, incluyendo juegos, talleres de dibujo y observación de aves de manera divertida.

     

Sábado 11 de octubre – Gran Día Mundial de Observación de Aves

 

  • Horario: Grupo adultos 9 hs, Grupo niños 14 hs

     

  • Inscripción previa obligatoria (adultos, niños)

     

  • Punto de encuentro: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo
    En esta actividad, se propone una salida al Parque para observar y registrar aves en su hábitat natural. Se suspende por lluvia o llovizna.

     

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sorpresivo cambio del Gobierno: El feriado de octubre se traslada y recupera su nombre
2
 El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112
3
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
4
 Incendio vehicular: Una camioneta fue consumida por las llamas
5
 En un allanamiento, secuestraron elementos denunciados como robados
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -