Semana de Aves: Actividades y talleres en el Parque Nacional Lago Puelo

El Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de la Semana de Aves, una propuesta para disfrutar de la naturaleza, aprender sobre la fauna y acercarse al fascinante mundo de las aves de la Comarca Andina.
Actividades
Jueves 9 de octubre – Presentación de Clubes de Observadores de aves locales
Horario: a partir de las 17 hs
Lugar: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo
Público: todo público
Para conocer al COA (Club de Observadores de Aves), avalado por Aves Argentinas, y al Grupo Mirapájaros, que reúne a observadores de Argentina y Chile. Además, habrá muestras fotográficas y de video de Leo Ridano, fotógrafo de naturaleza, y una exposición de vitraux de aves.
Viernes 10 de octubre – Juegos y arte para niños y niñas
Horario: a partir de las 15 hs
Lugar: Centro de Visitantes del Parque
Público: niños y niñas de 4 a 14 años. Podrán disfrutar de actividades lúdicas y artísticas para aprender sobre aves, incluyendo juegos, talleres de dibujo y observación de aves de manera divertida.
Sábado 11 de octubre – Gran Día Mundial de Observación de Aves
Horario: Grupo adultos 9 hs, Grupo niños 14 hs
Inscripción previa obligatoria (adultos, niños)
Punto de encuentro: Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo
En esta actividad, se propone una salida al Parque para observar y registrar aves en su hábitat natural. Se suspende por lluvia o llovizna.
