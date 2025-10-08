El Plan de la Mariposa vuelve a Chubut: ¿Dónde será su próximo concierto?

La banda de rock alternativo El Plan de la Mariposa, nacida en Necochea, regresa a Chubut para presentar su sexto disco de estudio, “Correntada”. El concierto será el miércoles 12 de noviembre a las 21 horas en el Salón San David de Trelew.

“Correntada” es un álbum que recorre once canciones que transitan entre la oscuridad y la luminosidad, reflejando tanto la fuerza de la naturaleza como las emociones humanas. Según Sebastián Andersen, voz de la banda:

“El nombre Correntada viene de la naturaleza: desde las correntadas del agua y del viento, al contexto de Necochea, al lado del mar. También habla metafóricamente de las correntadas energéticas que hacen que las emociones se paseen en el cuerpo”.

Tras agotar Estadio Obras y dos Luna Park, y recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa, la banda se presentó en Movistar Arena el 14 de septiembre, para luego continuar con una gira internacional que incluyó Uruguay, Paraguay, Chile, México y Colombia.

El Plan de la Mariposa está integrado por Sebastián Andersen (voz), Camila Andersen (voz), Valentín Andersen (guitarras y voz), Máximo Andersen (teclado), Santiago Andersen (violín), Andrés Nör (bajo) y Julián Ropero (batería). Su propuesta combina rock poderoso y psicodélico con arreglos de violín, acordeón y sintetizadores.

Las entradas anticipadas con descuento ya están disponibles en Torca Trelew, Lewis Jones 65. La gira a nivel local cuenta con la producción de Oscar Pérez/Espectáculos Trelew, y es organizada por Fedorco, Savia y 300.

O.P.