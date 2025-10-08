15°
15° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 provinciales El Plan de la MariposaculturaTrelew
08 de Octubre de 2025
provinciales |
Por Redacción Red43

El Plan de la Mariposa vuelve a Chubut: ¿Dónde será su próximo concierto?

Una de las bandas más seguidas del país, que llenó Obras y Luna Park con su mezcla de psicodelia, rock y folclore, regresa a la provincia con su propuesta musical.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La banda de rock alternativo El Plan de la Mariposa, nacida en Necochea, regresa a Chubut para presentar su sexto disco de estudio, “Correntada”. El concierto será el miércoles 12 de noviembre a las 21 horas en el Salón San David de Trelew.

 

“Correntada” es un álbum que recorre once canciones que transitan entre la oscuridad y la luminosidad, reflejando tanto la fuerza de la naturaleza como las emociones humanas. Según Sebastián Andersen, voz de la banda:

 

“El nombre Correntada viene de la naturaleza: desde las correntadas del agua y del viento, al contexto de Necochea, al lado del mar. También habla metafóricamente de las correntadas energéticas que hacen que las emociones se paseen en el cuerpo”.

 

 

Tras agotar Estadio Obras y dos Luna Park, y recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa, la banda se presentó en Movistar Arena el 14 de septiembre, para luego continuar con una gira internacional que incluyó Uruguay, Paraguay, Chile, México y Colombia.

 

 

El Plan de la Mariposa está integrado por Sebastián Andersen (voz), Camila Andersen (voz), Valentín Andersen (guitarras y voz), Máximo Andersen (teclado), Santiago Andersen (violín), Andrés Nör (bajo) y Julián Ropero (batería). Su propuesta combina rock poderoso y psicodélico con arreglos de violín, acordeón y sintetizadores.

 

Las entradas anticipadas con descuento ya están disponibles en Torca Trelew, Lewis Jones 65. La gira a nivel local cuenta con la producción de Oscar Pérez/Espectáculos Trelew, y es organizada por Fedorco, Savia y 300.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Habrá un corte de energía que durará dos horas para mantenimiento en zona urbana
2
 La Fiscalía de Esquel entregó la llave de la casa de Ana Calfín a su familia
3
 Corte de energía este miércoles: Qué zonas estarán sin luz, a qué hora y por qué
4
 El Salesiano fomenta la participación política en sus alumnos ante las próximas elecciones nacionales
5
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -