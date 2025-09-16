Buscan en Chile a un joven chubutense desaparecido en el río

Una intensa búsqueda se mantiene desde el domingo en la región chilena de Los Ríos para dar con el paradero de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, un joven de 20 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, quien fue arrastrado por las aguas del río Bueno en las cercanías del puente que conecta con la Ruta 5.

Gonzalo, de nacionalidad argentina, se encontraba viviendo en Chile desde hacía un año, aunque, según confirmó un familiar, viajaba regularmente a su ciudad natal en Chubut para visitar a su familia.

Un hecho trágico y una búsqueda contrarreloj

El incidente ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre, alrededor de las 16 horas. Según los primeros informes, Gonzalo se estaba bañando en el río junto a unos amigos cuando fue arrastrado por la corriente. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda coordinado por la Fiscalía de Los Ríos.

Participan del rastrillaje unidades especializadas como Bomberos de GERSA de Valdivia y Osorno, el GOPE de Carabineros desde el río, y la unidad aeropolicial de la PDI, que realiza sobrevuelo y monitoreo aéreo de la zona.

Además, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) fue instruida para llevar adelante una investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

La familia descarta suicidio: “Estaba con amigos”

Un familiar cercano, en declaraciones a medios chilenos, descartó la hipótesis de un suicidio y aclaró que Gonzalo se encontraba bañándose con amigos, como parte de una jornada recreativa.

Gonzalo Carrillo había decidido trasladarse a Chile hace aproximadamente un año, aunque mantenía un vínculo estrecho con su familia en Comodoro Rivadavia.

Hasta el momento, no se logró dar con su paradero, y los equipos de rescate continúan trabajando intensamente, con el apoyo de medios terrestres, fluviales y aéreos.

