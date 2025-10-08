Esquel intensifica el bacheo en calles principales y proyecta mejoras viales para 2026

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de Esquel, Juan Ripa, brindó detalles sobre el avance del plan de bacheo y mantenimiento de las calles de la ciudad, destacando la importancia de estas tareas para la seguridad vial, a pesar de las condiciones climáticas desfavorables.

Ripa señaló que el plan de bacheo ya está en marcha, aunque las recientes lluvias han complicado la continuidad de las obras: "Comenzamos con nuestro plan de bacheo, comenzó a mejorar el tiempo, no ha acompañado estos días porque ha llovido, mañana mismo pronóstico." A pesar de las demoras por el clima, el objetivo principal es asegurar las principales vías de tránsito.

Zonas de trabajo y proyecciones

El funcionario informó que se está trabajando para cubrir la mayor cantidad de zonas afectadas y mejorar la seguridad en las arterias deterioradas. Mencionó específicamente algunos puntos críticos donde se han realizado o se están realizando bacheos: "baches importantes sobre Alvear, Perón, hoy tenemos algunos abiertos en lo que es Avenida Ameghino y Darwin, Perito Moreno."

Ripa aseguró que este plan de mejora de la red vial es una prioridad que se extiende más allá del presente año, ya que "continuaremos en lo que resta del año ya en el presupuesto del año 2026 hemos previsto bacheo y mejora de nuestra red vial."

La molestia de los cortes y el enripiado

Respecto a las interrupciones en el tránsito, el secretario fue consciente de las incomodidades que generan las obras, pero enfatizó su necesidad para evitar un mayor deterioro de las calles."Obviamente es una molestia los cortes pero son trabajos que tenemos que hacer y seguramente con el correr del tiempo cuando el trabajo esté concluído, la gente verá que mejoró lo que son cada una de esas arterias," sostuvo.

Finalmente, Ripa adelantó que, además del asfalto, se prevén tareas en las calles de ripio, aunque dependen de la disponibilidad de material: "Seguramente también en próximos días más comenzaremos a hacer algún tipo de enripiado en algunas calles de ripio de nuestra ciudad, por ahí falta material granular, ripio y eso nos impide un mejor mantenimiento."

El secretario concluyó reforzando la urgencia de las reparaciones, citando que:"Cada vez que hay trabajos que no se hacen, hacen que nuestras las arterias se sigan deteriorando."

De esta forma, la Municipalidad continúa con el plan de obras que busca mejorar la infraestructura vial de Esquel, priorizando la seguridad y el buen estado de las calles.

