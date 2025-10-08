Autoridades llevan tranquilidad a los vecinos sobre la situación del Dique Ameghino

El Instituto Provincial del Agua (IPA) encabezó una reunión en la Municipalidad de Gaiman para analizar la situación actual del Dique Florentino Ameghino, llevar tranquilidad a los vecinos y coordinar acciones conjuntas vinculadas al uso y distribución de los recursos hídricos en el Valle Inferior del Río Chubut.

Del encuentro, que se llevó adelante en Gaiman, participaron el intendente local, Darío James; el intendente de 28 de Julio, Lukas Jones; el representante del municipio de Rawson, Luis Suárez; el presidente del Concejo Deliberante de Gaiman, Raúl Ferrero; el presidente del Concejo Deliberante de Dolavon, César Caruso; el gerente técnico del Dique Ameghino, Joaquín Espinosa; el presidente de la Compañía de Riego, Julio Kresteff; el Presidente del IPA, Esteban Parra, y el Subadministrador del IPA, Alejandro Panaccio.

Durante la reunión, se informó que el embalse del Dique Ameghino registra actualmente una cota de 146,70 metros, mientras que la cota mínima histórica se remonta al año 1988, con 127 metros. Asimismo, se indicó que el dique está erogando caudales normales para el mes de octubre, con 29 m³/s, de los cuales 10 m³/s se destinan al abastecimiento de agua potable de las localidades del Valle Inferior, 28 de Julio, Dolavon, Gaiman, Trelew, Rawson y Puerto Madryn, y al caudal ecológico del río. Los 19 m³/s restantes se derivan al sistema de riego del Valle Inferior, distribuidos entre los canales Principal Norte y Principal Sur. Además, Parra recordó el inicio de riego se realizó con normalidad el pasado 25 de agosto.

Finalmente, se resolvió convocar a una nueva reunión del Comité de Cuencas del Río Chubut, similar a la celebrada en El Maitén en agosto pasado, con el objetivo de informar los avances de los trabajos relevados en la alta cuenca, revisar el caudal ecológico del río en sus distintos tramos, y coordinar la finalización de la temporada de riego en toda la cuenca.

Dicho encuentro se llevará a cabo el jueves 30 de octubre, en la localidad de Gaiman.

R.G.