“Niñas fantasma”: Silvia Rodríguez presenta su nuevo libro

La Comarca se prepara para una cita especial con la literatura. Este sábado, la escritora Silvia Rodríguez presentará su nuevo libro, Niñas fantasma, en la Casa del Bicentenario, en una jornada que combinará lecturas, música en vivo y reconocimientos.

El encuentro marcará también los 30 años de trayectoria literaria de Rodríguez, quien debutó con Paisajes Mágicos. Por este motivo, la autora recibió un certificado de reconocimiento por parte de la Municipalidad de El Bolsón, entregado por el presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo, Agustín Guasco, junto al secretario Nicolás Ditschensky y el subsecretario Carlos Parra Cobos.

Durante la conferencia de prensa, Guasco remarcó la importancia de la obra de Rodríguez para la identidad comarcal:

“Estas expresiones culturales son parte de nuestra historia e idiosincrasia. Nosotros como institución, como municipio, tenemos que fomentar y tenemos que agradecer estas cuestiones culturales que son importantísimas”, expresó.

Por su parte, sobre el nuevo libro, la autora adelantó que:

“´Niñas fantasma´ porque estamos rodeados de seres espirituales que, o los invocamos, o vienen porque quieren venir. Todos los que se van yendo están acá”, manifestó.

La presentación contará con la participación de músicos y artistas locales, además de lecturas de cuentos y poemas. El libro será distribuido de forma virtual y gratuita, para que “toda la comunidad pueda acceder y compartirlo libremente”.

Con Niñas fantasma, Silvia Rodríguez reafirma su lugar como una de las voces literarias más queridas de la Comarca Andina, celebrando tres décadas de poesía, narrativa y compromiso con la cultura.

O.P.