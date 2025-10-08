Con la presencia de Ingram, se inaugura la Plazoleta "Carreros de Futaleufú"

El próximo domingo 12 de octubre se llevará a cabo la inauguración de la Plazoleta "Carreros de Futaleufú" en la ciudad. El evento se realiza en el marco de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El Intendente Héctor Ricardo Ingram, junto a Sergio Conejeros de la Comunidad de Residentes Chilenos, invitan a la ceremonia.

La nueva plazoleta está ubicada en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Dr. Castro.

La inauguración se realizará a las 18:00 horas. Las autoridades esperan contar con la presencia de la comunidad.

F.P