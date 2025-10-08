15°
08 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

The Guardian criticó a Milei por su “show de rock” en plena crisis económica

El diario británico cuestionó la presentación del presidente y lo describió como un líder que “actúa como estrella de rock mientras la economía se derrumba”.
El periódico británico The Guardian publicó una fuerte columna en la que apunta contra Javier Milei por el espectáculo que brindó en el Movistar Arena, previo a la presentación de su nuevo libro La Construcción del Milagro. Bajo el título “Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”, el medio calificó el evento como una muestra de desconexión frente a la difícil situación del país.

 

En su análisis, el diario destacó que el mandatario argentino atraviesa “una crisis política y económica profunda”, y que su promesa de llevar al país hacia una era de prosperidad “se desvanece entre conflictos internos, escándalos y malestar social”. 

 

The Guardian describió el acto como “una puesta en escena más cercana al entretenimiento que a la política”, realizada en un contexto de duros ajustes que afectan a jubilados, hospitales y trabajadores, junto con una marcada devaluación del peso.

 

El texto también plantea que el show refleja el presente político del presidente: “Un líder que llegó con la promesa de una revolución moral y económica, pero que hoy enfrenta derrotas electorales, acusaciones de corrupción y pérdida de respaldo social”. En ese sentido, el artículo menciona el caso que involucra a su hermana y secretaria general, Karina Milei.

 

 

R.G.

 

