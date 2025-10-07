La Cooperativa 16 de Octubre estará en Alemania, en el Congreso Mundial de Operadores de Agua y Saneamiento

El Ingeniero Químico Daniel Schvezov será el representante de la Coop16 en el Congreso Mundial de Operadores de Agua y Saneamiento, que se llevará a cabo en Bonn, Alemania.

La participación se dará en el panel titulado “Diverse Minds, Stronger Solutions: Advancing SDG 6”, junto a otros cinco panelistas provenientes de diferentes partes del mundo (Alemania, Inglaterra, Filipinas, Costa de Marfil y Sudáfrica).

Inicialmente, la intervención iba a realizarse de forma virtual; sin embargo, la postulación a patrocinio fue aprobada por UN-Habitat (Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos), lo que permitirá que la representación sea presencial y con todos los gastos cubiertos.

El trabajo desarrollado por la Cooperativa en torno a la interacción con la comunidad a través del programa educativo “Cada Gota Cuenta”, entre otras iniciativas, despertó un gran interés en GWOPA (Alianza Global de Cooperación entre Operadores de Agua), motivo por el cual se extendió esta importante invitación.

Desde la Cooperativa 16 de Octubre se desea reconocer y agradecer a todo el personal que año tras año hace posible la continuidad de este programa, como así también a la infinidad de instituciones y voluntades que impulsan este programa.