10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deporteswaiwen voley
09 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

No hubo partido con Boca, apenas Waiwen hizo un entrenamiento con público

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, minutos antes del partido el equipo de Boca tuvo que retirarse de la cancha
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una pena. El Gimnasio Municipal de Esquel estaba totalmente colmado. Se estaba a punto de vivir una fiesta el vóley como hace tiempo no ocurría.

 

Hace como diez años no ocurría algo similar. Igual era diferente. Acá jugaba Boca Juniors y la gente colmó el León Camilo Catena para ver a Boca Juniors.

 

El partido estaba programado para las 21 horas. Miguel Angel Russo había fallecido hacía menos de dos horas, o al menos se dio a conocer la noticia a menos de dos horas.

 

Los jugadores en la cancha, todo listo para el primero de los dos partidos que se jugaban en Esquel.

 

Y llegó desde Buenos Aires un comunicado a modo de ultimátum. No se puede jugar. Por 48 horas no puede haber partido de ningún tipo que tenga relación con Boca Juniors. Dos días de duelo.

 

Carlos Espinosa, el locutor oficial, dio a conocer a conocer de manera oficial esta decisión de la Comisión Directiva de Boca Juniors. La tristeza en el gimnasio por el fallecimiento de Russo y por la suspensión del partido.

 

 

Tras el minuto de silencio, los jugadores de Boca saludaron al público, con sus manos unidas, pidiendo disculpas. No hubo partido. Los jugadores de Boca se quedaron en la residencia deportiva.

 

Y el técnico de Waiwen, Lisandro Luppo, dividió su equipo en dos y realizó un entrenamiento con público.

 

El partido se jugará recién el viernes, a las 22 horas, en el Gimnasio Municipal de Esquel. Eso es lo único oficial hasta el momento. Recordemos que estaban programados un total de seis partidos entre estos dos equipos. Esperemos, no seamos impacientes.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
2
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
3
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
4
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
5
 La Catedral Sagrado Corazón de Jesús: un símbolo histórico de fe salesiana
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -