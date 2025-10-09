No hubo partido con Boca, apenas Waiwen hizo un entrenamiento con público

Una pena. El Gimnasio Municipal de Esquel estaba totalmente colmado. Se estaba a punto de vivir una fiesta el vóley como hace tiempo no ocurría.

Hace como diez años no ocurría algo similar. Igual era diferente. Acá jugaba Boca Juniors y la gente colmó el León Camilo Catena para ver a Boca Juniors.

El partido estaba programado para las 21 horas. Miguel Angel Russo había fallecido hacía menos de dos horas, o al menos se dio a conocer la noticia a menos de dos horas.

Los jugadores en la cancha, todo listo para el primero de los dos partidos que se jugaban en Esquel.

Y llegó desde Buenos Aires un comunicado a modo de ultimátum. No se puede jugar. Por 48 horas no puede haber partido de ningún tipo que tenga relación con Boca Juniors. Dos días de duelo.

Carlos Espinosa, el locutor oficial, dio a conocer a conocer de manera oficial esta decisión de la Comisión Directiva de Boca Juniors. La tristeza en el gimnasio por el fallecimiento de Russo y por la suspensión del partido.

Tras el minuto de silencio, los jugadores de Boca saludaron al público, con sus manos unidas, pidiendo disculpas. No hubo partido. Los jugadores de Boca se quedaron en la residencia deportiva.

Y el técnico de Waiwen, Lisandro Luppo, dividió su equipo en dos y realizó un entrenamiento con público.

El partido se jugará recién el viernes, a las 22 horas, en el Gimnasio Municipal de Esquel. Eso es lo único oficial hasta el momento. Recordemos que estaban programados un total de seis partidos entre estos dos equipos. Esperemos, no seamos impacientes.