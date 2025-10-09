10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
09 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Tras su renuncia a la candidatura en LLA, allanan el despacho y la casa de José Luis Espert

El propio Espert recibió a la Policía en su casa, en la investigación por fondos narco de "Fred" Machado. Anoche, en otro operativo encontraron el contrato de USD 1.000.000 que vincula al diputado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes la Policía Federal Argentina allanó la casa en la que "Fred" Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, antes de que avanzara su proceso de extradición.

 


El contrato de locación de servicios Allí los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo entre Minas del Pueblo y José Luis Espert. La empresa había acordado pagarle USD 1.000.000 al diputado.

 


En paralelo, la Policía Federal Argentina allana desde este mediodía el despacho de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Desde anoche el lugar permaneció cerrado con custodia y fajas de clausura.

 

Por orden de la Justicia Federal de San Isidro, se llevan adelante allanamientos en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación. Todo ocurre en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

 

El propio Espert recibió a la Policía en su casa. El juez que ordenó la requisa a la casa del diputado de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

 

El diputado Espert actualmente se encuentra de licencia, a raíz de las acusaciones en su contra. En medio del escándalo, primero decidió bajarse de su candidatura de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego renunció su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa
2
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
3
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
4
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
5
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -