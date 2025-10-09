Tras su renuncia a la candidatura en LLA, allanan el despacho y la casa de José Luis Espert

Este martes la Policía Federal Argentina allanó la casa en la que "Fred" Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, antes de que avanzara su proceso de extradición.



El contrato de locación de servicios Allí los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo entre Minas del Pueblo y José Luis Espert. La empresa había acordado pagarle USD 1.000.000 al diputado.



En paralelo, la Policía Federal Argentina allana desde este mediodía el despacho de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Desde anoche el lugar permaneció cerrado con custodia y fajas de clausura.

Por orden de la Justicia Federal de San Isidro, se llevan adelante allanamientos en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación. Todo ocurre en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su casa. El juez que ordenó la requisa a la casa del diputado de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

El diputado Espert actualmente se encuentra de licencia, a raíz de las acusaciones en su contra. En medio del escándalo, primero decidió bajarse de su candidatura de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego renunció su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.