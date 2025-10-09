10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 politica Chubut
09 de Octubre de 2025
politica |
Por Redacción Red43

Torres participará del nuevo encuentro de Provincias Unidas en Jujuy

El gobernador de Chubut integrará la comitiva que se reunirá este jueves en Perico para fortalecer el bloque federal y avanzar en acuerdos productivos y energéticos junto a mandatarios de otras cinco provincias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, formará parte del encuentro que los mandatarios que integran Provincias Unidas realizarán este jueves 9 de octubre en la provincia de Jujuy, en el marco de una jornada política y empresarial que busca consolidar el espacio de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

 

La actividad se desarrollará en la ciudad de Perico, donde Torres compartirá agenda con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). La jornada apunta a reforzar la imagen de unidad del bloque y a proyectar un modelo de desarrollo basado en el federalismo productivo.

 

Desde las 11 de la mañana, la comitiva recorrerá el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, dos espacios emblemáticos del desarrollo energético y comercial jujeño. Luego, los mandatarios mantendrán una reunión con empresarios del sector minero, donde se abordarán proyectos vinculados a la energía, la infraestructura y las oportunidades de inversión entre provincias.

 

A las 12.30 está previsto un acto de campaña en el que los integrantes de Provincias Unidas presentarán los ejes políticos y económicos del espacio, que se propone como una alternativa frente a la polarización nacional.

 

El cierre será con un almuerzo en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy, a las 13.30, con la presencia del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional.

 

La elección de Jujuy como sede del encuentro responde al objetivo de destacar los ejes comunes del bloque: energías renovables, minería sustentable, producción agroindustrial y equilibrio fiscal. Tras los encuentros previos en Río Cuarto (Córdoba) y Puerto Madryn (Chubut), esta nueva reunión reafirma el compromiso de los gobernadores con un modelo de desarrollo más equitativo y verdaderamente federal.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería "La Z": un lugar en La Terminal para sentirse como en casa
2
 Gran susto: Una camioneta derrapó y terminó volcada
3
 Condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
4
 Q.E.P.D Nora Trinidad Urquiza 
5
 Tulipanes Patagonia: “El sueño perfecto”
1
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
2
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
5
 Un total de 31 equipos participarán en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -