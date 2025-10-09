Torres participará del nuevo encuentro de Provincias Unidas en Jujuy

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, formará parte del encuentro que los mandatarios que integran Provincias Unidas realizarán este jueves 9 de octubre en la provincia de Jujuy, en el marco de una jornada política y empresarial que busca consolidar el espacio de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La actividad se desarrollará en la ciudad de Perico, donde Torres compartirá agenda con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). La jornada apunta a reforzar la imagen de unidad del bloque y a proyectar un modelo de desarrollo basado en el federalismo productivo.

Desde las 11 de la mañana, la comitiva recorrerá el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, dos espacios emblemáticos del desarrollo energético y comercial jujeño. Luego, los mandatarios mantendrán una reunión con empresarios del sector minero, donde se abordarán proyectos vinculados a la energía, la infraestructura y las oportunidades de inversión entre provincias.

A las 12.30 está previsto un acto de campaña en el que los integrantes de Provincias Unidas presentarán los ejes políticos y económicos del espacio, que se propone como una alternativa frente a la polarización nacional.

El cierre será con un almuerzo en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy, a las 13.30, con la presencia del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional.

La elección de Jujuy como sede del encuentro responde al objetivo de destacar los ejes comunes del bloque: energías renovables, minería sustentable, producción agroindustrial y equilibrio fiscal. Tras los encuentros previos en Río Cuarto (Córdoba) y Puerto Madryn (Chubut), esta nueva reunión reafirma el compromiso de los gobernadores con un modelo de desarrollo más equitativo y verdaderamente federal.

R.G.