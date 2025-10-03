15°
Río Gallegos: investigaban un robo y encontraron a una menor desaparecida

El operativo se realizó en una vivienda del barrio donde se incautaron pruebas. En el lugar también se halló a una adolescente desaparecida, que fue puesta bajo resguardo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre fue arrestado este jueves en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, en el marco de una investigación por un robo calificado cometido la semana pasada en una panadería de la calle Ramón y Cajal. El sospechoso quedó detenido tras un allanamiento positivo en una casa ubicada en la esquina de Hernán Cortés y Curupaytí.

 

El hecho que originó la investigación ocurrió días atrás, cuando un individuo ingresó al local comercial, amenazó con un cuchillo al encargado y escapó con la caja registradora que contenía la recaudación del día.

 

La Comisaría Cuarta tomó intervención inmediata y derivó el caso a la División de Investigaciones (DDI), que reunió los elementos necesarios para solicitar al Juzgado de Instrucción N.° 2 la autorización de allanamiento. El procedimiento fue concretado este jueves por la DDI, con apoyo de Fuerzas Especiales y efectivos de las comisarías Cuarta y Sexta.

 

Durante el operativo se secuestraron prendas de vestir, calzado, una gorra, un teléfono celular y otros objetos que serían de interés para la causa. Todo fue documentado mediante registros fotográficos.

 

Además, en el interior de la vivienda fue encontrada una adolescente que se encontraba desaparecida. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia intervino de inmediato y dispuso su resguardo en un hogar convivencial, conforme a los protocolos vigentes de protección de derechos.

 

El detenido, que ya contaba con antecedentes, fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó a disposición de la Justicia.

 

 

R.G.

 

