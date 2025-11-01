Esquel: Más de 300 atletas en pista y festejo de Halloween en el skatepark

la ciudad de Esquel tendrá una "agenda deportiva bastante amplia" durante este fin de semana largo, con una concentración de eventos que abarcan disciplinas en pista, gimnasios, piletas y la montaña. El detalle de las actividades fue proporcionado por Hernán Maciel, destacando la participación masiva en el Segundo Torneo Provincial de Patín y el evento de running Montañita.

La jornada de actividad ya comenzó y continuará hasta el domingo, con algunos puntos centrales:

Patín: El Segundo Torneo Provincial de Patín continúa desarrollándose en el Gimnasio Municipal desde el jueves hasta el domingo. El evento cuenta con una participación masiva de 300 atletas provenientes de distintas partes de la provincia.

El fin de semana largo intensificará la actividad con una gran variedad de competencias y encuentros:

Running de Montaña (Montañita): El evento de running se desarrollará durante todo el fin de semana. El sábado se llevará a cabo el Kilómetro Vertical a partir de las 14:00 hs en el puesto de Vialidad, y el domingo será la actividad del tren a las 11:00 hs en el parador de la Laguna de la Sexta.

Fútbol y Futsal: la Liga de los Distritos de Fútbol de las Inferiores jugará partidos entre Independiente y Fontana en el Estadio Municipal. El Futsal tendrá acción con la Liga Panamericana mañana a las 12:00 horas en el Club San Martín y el domingo a las 17:00 horas en el mismo club.

Rugby: El sábado a las 15:00 horas, el Esquel Rugby Club será escenario de un partido de primera división, donde el combinado local se enfrentará a Huemules Rugby Club de Lago Puelo.

Mountain Bike Infantil: El evento "Buscando Semillero" de mountain bike infantil tendrá lugar en el puente del ingreso a Esquel. La actividad es inclusiva, abierta a niños desde los dos años (patapata) hasta los 15 años.

Ciclismo: El domingo el ciclismo de ruta se trasladará a la Ruta 12, en el Cruce de Gualjaina, como parte de un torneo organizado por la asociación local de ciclismo.