Homicidio de Gutierrez: lo que resolvio la jueza: la prueba de “carácter”.

Un homicidio acontecido en la localidad de Corcovado el dia 3 agosto del 2024 se encuentra finalizando la etapa de la audiencia preliminar donde la Jueza Profesional Fernanda Revori hizo lugar al pedio del abogado defensor del imputado Emanuel Rojas, el Dr. Horacio Hernández, quien para demostrar que su defendido actuó en legitima defensa ofreció como prueba de carácter de la victima, que se pueda introducir testimonios de conductas anteriores a ese hecho que tenían como protagonista al fallecido Oscar Gutierrez.



SIMILITUD CON EL CASO MARADONA: El abogado explico que en el famoso caso de la muerte de Maradona donde están acusados el medico, el psiquiatra, la enfermera y el apoderado, la defensa presento como pruebas los antecedentes de Maradona con sus adicciones a las drogas y el alcohol, condenas, suspensiones, tratamientos, incluso la famosa causa del jarrón con Copola y las famosas Samanta Farjat y La Valle, que fue declara nula.



Gutierrez tuvo en vida dos condenas penales, una de cumplimiento efecto, donde para el fiscal Zachinno fue tentativa de homicidio y para los jueces lesiones graves, en un bar, tomando y peleando.

Fue absuelto en dos causas por hechos similares, luego de ser acusado, con la participación siempre del mismo abogado que ahora es querellante.



Luego fue denunciado en 17 oportunidades por pobladores de Corcovado, por lesiones, amenazas, uso de armas de fuego, de armas blancas, casi siempre influenciado por el exceso consumo de alcohol.



En la mayoría de esas causas se dispuso el archivo, curiosamente en dos de esos archivos, el fiscal fue Carlos Richeri, juez anterior en esta misma causa con Rojas, donde le negó a la defensa la incorporación de la prueba que hoy la Jueza Fernanda Revori, con excelente criterio, entendió que justamente como el delito y la postura de la defensa es que fue Gutierrez quien provoco la pelea, Emanuel Rojas se defendió en lo que se denomina legitima defensa, es fundamental, pertinente y oportuno que el Jurado Popular sepa los antecedentes del fallecido para poder resolver.



Si la jueza no daba esa prueba, el juicio no tenia sentido para la defensa, según Hernandez, volviendo al caso Maradona dijo que hubiera sido absurdo si se le planteaba al jurado de ese caso si el gol contra los ingleses fue con la mano o no, pero si fue pertinente que se hablara de la conducta, las adicciones y el carácter de Maradona, sin que ello sea una revictimización.



El Dr. Horacio Hernández nos indico que las gacetillas de Prensa Fiscalia Esquel, son lógicamente siempre subjetivas, ya que responden a su empleadora, y producen confusión, incluso en los jurados.