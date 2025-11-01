12°
Sabado 01 de Noviembre de 2025
01 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

¡Hoy en Trevelin! Imperdible concierto de la aclamada folklorista Nadia Larcher

Trinar - La Flor" es un álbum de agradecimiento a las abuelas y las madres. Larcher, reconocida integrante de Don Olimpio y Triangula,
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La escena musical de la Cordillera se viste de gala esta noche para recibir a una de las voces más aclamadas y reconocidas del folklore argentino. La cantautora andalgalense Nadia Larcher se presenta hoy, sábado 1 de noviembre, a las 21:00 horas en Arcos al Sur (Roca 528, Trevelin), en un encuentro musical que promete ser íntimo y profundo.

 

 

Larcher llega a la Patagonia para presentar su primer disco de canciones íntegramente de su autoría: Trinar - La Flor.

 

 

Un Universo Personal y Ancestral

 

El álbum es definido por la artista como un profundo agradecimiento a la fuerza de las abuelas y las madres, a quienes describe como "árbol, flor y fruto de nuestro presente, trino de nuestras historias".

 

 

Trinar - La Flor representa la puerta de entrada al universo más personal de Nadia Larcher, un espacio donde confluyen voces ancestrales y modernas. Para esta presentación en la región, la cantautora estará acompañada por músicos de reconocida trayectoria: Pedro Rossi y Andrés Pilar.

 

 

Artista Consagrada y Sin Fronteras

 

Nadia Larcher es una artista de destacada trayectoria en la música popular. Es integrante de agrupaciones influyentes como Triangula y Don Olimpio, consolidándose como una figura "sin fronteras" en su género.

 

 

Actualmente, Larcher se encuentra recorriendo los escenarios de Europa con la obra performática “Último Helecho”. Su talento y aporte al folklore han sido reconocidos recientemente: en 2025 fue galardonada por la prestigiosa Fundación Kónex como artista solista de folklore.

 

 

Las entradas para disfrutar de este concierto especial tienen un valor de $20.000 y pueden adquirirse en línea a través de:

 

