Lourdes Fernández contó su verdad en un vivo de Instagram: ¿Qué dijo sobre la noche del escándalo?

En una madrugada que mezcló intimidad, humor y momentos incómodos, Fabiana Cantilo sorprendió a sus seguidores con un Instagram en vivo en el que se sumó Lourdes Fernández, integrante de Bandana. La charla, levantada por el Instagram de Sálvese Quien Pueda, se convirtió rápidamente en un intercambio sincero y desestructurado sobre los días más turbulentos de Lourdes, marcados por el escándalo policial y su relación con Leandro García Gómez, actualmente detenido por privación ilegítima de la libertad.

Humor, confesiones y situaciones insólitas

La conversación arrancó con Cantilo preguntando a Lourdes: “¿Qué pasó, mi amor? ¿Estabas durmiendo?”, lo que dio inicio a una serie de relatos entre lo cómico y lo dramático. Lourdes, fiel a su estilo sarcástico, relató momentos de la madrugada en la que sufrió el allanamiento: “Con la frazada de tigre en las tetas”, bromeó, provocando la incredulidad y los comentarios de Cantilo.

Entre risas, Lourdes detalló su agotamiento: “No dormí cinco días, dormí dos, y dijeron que no se me veía hace un mes”. La cantante también hizo referencia a un episodio de angina de fuerte intensidad, mientras Fabiana Cantilo compartió experiencias propias sobre internaciones y dificultades de salud pasadas.

El vínculo con García Gómez y los momentos difíciles

El debate tomó un tono más serio cuando Cantilo abordó la relación de Lourdes con su expareja. La cantante confirmó la separación y reconoció episodios de violencia: “Hace rato ya… ya pasó”, afirmó. A pesar de la crudeza del tema, Lourdes explicó que habían intentado superar la toxicidad de la relación, aunque la detención de García Gómez volvió a situarla en el centro de la atención mediática.

Durante el intercambio, Lourdes también contó cómo transcurrió la semana del escándalo, desde la fiebre que la mantuvo en cama hasta los gestos de ayuda de su ex, y aclaró que, pese a las versiones de los medios, no hubo celebraciones ni excesos: apenas un poco de whisky, pero sin ánimos de festejar.

Honestidad brutal en tiempo real

El vivo de Instagram se convirtió en un recorrido por la vida íntima y pública de Lourdes Fernández, atravesando momentos absurdos, tensiones sentimentales y confesiones de salud. Fabiana Cantilo y Lourdes ofrecieron a sus seguidores una ventana sin filtros, combinando humor, sarcasmo y sinceridad sobre temas que suelen ser abordados con prudencia en los medios.

Desde la risa por situaciones insólitas hasta la crudeza de los problemas personales, ambas artistas demostraron que la honestidad en vivo puede revelar más sobre la realidad de las figuras públicas que cualquier titular sensacionalista.

O.P.