14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

A los 79 años, murió Dante “Pipo” Corchuelo Blasco, expresidente del Consejo de la Magistratura

El abogado y dirigente falleció ayer en Comodoro Rivadavia. Fue una figura clave en el ámbito judicial y político local, desempeñándose también como asesor legal del Municipio y como integrante del grupo folclórico Los Hijos del Viento
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad petrolera lamenta la pérdida de Dante “Pipo” Corchuelo Blasco, un abogado y dirigente que dejó una profunda huella tanto en el ámbito político como en el judicial de Comodoro Rivadavia. Corchuelo Blasco falleció ayer, viernes 31 de octubre, a los 79 años.

 

 

"Pipo" Corchuelo Blasco fue una figura destacada en la función pública, ocupando cargos de relevancia que lo vincularon directamente con la gestión y el sistema de justicia en Chubut. Entre sus responsabilidades más importantes, se desempeñó como presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia entre 2011 y 2013.

 

 

Trayectoria y Legado

 

Además de su rol en el Consejo de la Magistratura, Corchuelo Blasco fue asesor legal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y presidió el Consejo Municipal de Seguridad en el período 2009-2010.

 

 

Su legado trasciende lo público, ya que "Pipo" era hijo de Hebe Corchuelo Blasco, reconocida abogada, dirigente peronista y figura política de la historia reciente de Chubut.

 

 

Además de su intensa actividad profesional y política, Dante Corchuelo Blasco también tuvo una conexión con el mundo artístico, siendo integrante del grupo folclórico "Los Hijos del Viento".

 

 

Su fallecimiento representa una sensible pérdida para la política y la abogacía de Comodoro Rivadavia, donde su trabajo y trayectoria serán recordados.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
2
 Insólito: lo asesinaron a puñaladas, pero la justicia quiere saber “que carácter tenía”
3
 De paseo por Miami, el diputado por Chubut José Glinski fue demorado junto a Tamara Pettinato
4
 Homicidio de Gutierrez: lo que resolvio la jueza: la prueba de “carácter”.
5
 El CIEMEP celebra su segunda jornada interactiva en el Melipal
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 Sí a la eliminación de los fueros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -