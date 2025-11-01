A los 79 años, murió Dante “Pipo” Corchuelo Blasco, expresidente del Consejo de la Magistratura

La ciudad petrolera lamenta la pérdida de Dante “Pipo” Corchuelo Blasco, un abogado y dirigente que dejó una profunda huella tanto en el ámbito político como en el judicial de Comodoro Rivadavia. Corchuelo Blasco falleció ayer, viernes 31 de octubre, a los 79 años.

"Pipo" Corchuelo Blasco fue una figura destacada en la función pública, ocupando cargos de relevancia que lo vincularon directamente con la gestión y el sistema de justicia en Chubut. Entre sus responsabilidades más importantes, se desempeñó como presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia entre 2011 y 2013.

Trayectoria y Legado

Además de su rol en el Consejo de la Magistratura, Corchuelo Blasco fue asesor legal de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y presidió el Consejo Municipal de Seguridad en el período 2009-2010.

Su legado trasciende lo público, ya que "Pipo" era hijo de Hebe Corchuelo Blasco, reconocida abogada, dirigente peronista y figura política de la historia reciente de Chubut.

Además de su intensa actividad profesional y política, Dante Corchuelo Blasco también tuvo una conexión con el mundo artístico, siendo integrante del grupo folclórico "Los Hijos del Viento".

Su fallecimiento representa una sensible pérdida para la política y la abogacía de Comodoro Rivadavia, donde su trabajo y trayectoria serán recordados.

