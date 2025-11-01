14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Votación en Chubut: Bottini y Avalos ganaron la elección para el Consejo de la Magistratura

La votación de magistrados, funcionarios y abogados se desarrolló con normalidad. Los ganadores, María Bottini (MPF) y Avalos (Abogados), integrarán el órgano encargado de la selección y remoción de jueces
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sistema judicial de Chubut eligió, el viernes 31 de octubre, nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura, un proceso que se desarrolló en simultáneo en siete ciudades y convocó a magistrados, funcionarios y abogados.

 

 

Tras el escrutinio, María Bottini resultó electa como la nueva representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y Fanny Avalos ganó la representación de los Colegios de Abogados.

 

 

Las votaciones se desarrollaron en un clima de normalidad, luego de la convocatoria realizada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia a través de la Resolución de Superintendencia Administrativa Nº 10.453/2025-SLyT.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
2
 Insólito: lo asesinaron a puñaladas, pero la justicia quiere saber “que carácter tenía”
3
 De paseo por Miami, el diputado por Chubut José Glinski fue demorado junto a Tamara Pettinato
4
 Homicidio de Gutierrez: lo que resolvio la jueza: la prueba de “carácter”.
5
 El CIEMEP celebra su segunda jornada interactiva en el Melipal
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 Sí a la eliminación de los fueros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -