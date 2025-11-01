Votación en Chubut: Bottini y Avalos ganaron la elección para el Consejo de la Magistratura

El sistema judicial de Chubut eligió, el viernes 31 de octubre, nuevos representantes ante el Consejo de la Magistratura, un proceso que se desarrolló en simultáneo en siete ciudades y convocó a magistrados, funcionarios y abogados.

Tras el escrutinio, María Bottini resultó electa como la nueva representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y Fanny Avalos ganó la representación de los Colegios de Abogados.

Las votaciones se desarrollaron en un clima de normalidad, luego de la convocatoria realizada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia a través de la Resolución de Superintendencia Administrativa Nº 10.453/2025-SLyT.

F.P