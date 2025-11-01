14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 01 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Enduro Latino: Argentina Campeón con el esquelense Giovanni Simeoni como figura destacada

Simeoni fue uno de los tres subcampeones individuales de la delegación en la competencia que cerró en Brasil. Argentina se impuso con 100 unidades y cosechó un total de dos campeones, tres subcampeones y tres terceros puestos
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El motociclismo argentino celebró un triunfo continental al obtener el Campeonato Latino de Enduro 2025, que cerró su participación en la ciudad de Patrocinio, estado de Mina Gerais, Brasil. La delegación nacional acumuló 100 puntos, superando a Chile (84) y Brasil (72). Un protagonista fundamental en esta victoria fue el piloto esquelense Giovanni Simeoni, quien además se consagró como subcampeón individual de su categoría.

 

 

Argentina se ubicó en el primer lugar por naciones gracias al desempeño de un equipo estelar, compuesto por Santiago Frías (Gas Gas Acedo Racing), Nicolás Pucci (Beta Mendoza), el chubutense Giovanni Simeoni (Husqvarna Argentina) y Tomás Tumbarello (Gas Gas Argentina).

 

 

El Corredor Esquelense, Subcampeón Individual

 

La contribución de Giovanni Simeoni fue decisiva no solo para el título por equipos, sino también a nivel individual, donde el piloto de Esquel logró subirse al podio.

 

 

En la tabla individual, Argentina demostró su fortaleza:

 

 

  • Campeones: Santiago Frías (E1) y Nicolás Pucci (E3).

     

  • Subcampeones: El esquelense Giovanni Simeoni (en la categoría E2), junto a Marcos Polo (Master) y Valentina Forti (Damas).

     

  • Terceros puestos: Marcos Polo (E3), Tomás Tumbarello (Junior) y Leonardo Ponce (Master).

     

 

El éxito en Brasil reafirma la posición de Argentina en el Enduro Latinoamericano, con el esquelense Simeoni dejando su marca como uno de los mejores de la región en la categoría E2.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
2
 Insólito: lo asesinaron a puñaladas, pero la justicia quiere saber “que carácter tenía”
3
 De paseo por Miami, el diputado por Chubut José Glinski fue demorado junto a Tamara Pettinato
4
 Homicidio de Gutierrez: lo que resolvio la jueza: la prueba de “carácter”.
5
 El CIEMEP celebra su segunda jornada interactiva en el Melipal
1
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
2
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 "Queremos algo distinto para el país, para la provincia y para el municipio"
5
 Sí a la eliminación de los fueros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -