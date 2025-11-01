Enduro Latino: Argentina Campeón con el esquelense Giovanni Simeoni como figura destacada

El motociclismo argentino celebró un triunfo continental al obtener el Campeonato Latino de Enduro 2025, que cerró su participación en la ciudad de Patrocinio, estado de Mina Gerais, Brasil. La delegación nacional acumuló 100 puntos, superando a Chile (84) y Brasil (72). Un protagonista fundamental en esta victoria fue el piloto esquelense Giovanni Simeoni, quien además se consagró como subcampeón individual de su categoría.

Argentina se ubicó en el primer lugar por naciones gracias al desempeño de un equipo estelar, compuesto por Santiago Frías (Gas Gas Acedo Racing), Nicolás Pucci (Beta Mendoza), el chubutense Giovanni Simeoni (Husqvarna Argentina) y Tomás Tumbarello (Gas Gas Argentina).

El Corredor Esquelense, Subcampeón Individual

La contribución de Giovanni Simeoni fue decisiva no solo para el título por equipos, sino también a nivel individual, donde el piloto de Esquel logró subirse al podio.

En la tabla individual, Argentina demostró su fortaleza:

Campeones: Santiago Frías (E1) y Nicolás Pucci (E3).

Subcampeones: El esquelense Giovanni Simeoni (en la categoría E2), junto a Marcos Polo (Master) y Valentina Forti (Damas).

Terceros puestos: Marcos Polo (E3), Tomás Tumbarello (Junior) y Leonardo Ponce (Master).

El éxito en Brasil reafirma la posición de Argentina en el Enduro Latinoamericano, con el esquelense Simeoni dejando su marca como uno de los mejores de la región en la categoría E2.

F.P