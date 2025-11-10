15°
22° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 10 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
10 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Un vendaval de trabajo: Caída de árboles, voladuras y asistencia a una persona ebria

Durante el fin de semana, los Bomberos trabajaron en cuatro incendios de vivienda, un árbol caído, un foco en el Aeroclub y la asistencia a una persona alcoholizada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El fin de semana no dio respiro a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que además de varios incendios debieron responder a otras emergencias de diversa índole.

 

En la mañana del sábado, una dotación acudió al Aeroclub de El Bolsón, donde se reportó un principio de incendio dentro del predio. El fuego, que afectó un área de unos 3x3 metros, fue rápidamente extinguido, sin daños mayores.

 

 

Durante el domingo, los bomberos también asistieron a una persona encontrada en la vía pública sobre Avenida Patagonia Argentina, a la altura del aserradero de Tornero.

 

“La persona se encontraba en estado de ebriedad, sin lesiones, y fue acompañada hasta su domicilio”, indicó Navarro.

 

 

La jornada continuó con salidas por voladura de chapas en la esquina de Gobernador Castello y Perito Moreno, a raíz de las ráfagas de viento, y con la caída de un árbol sobre el camino a Wharton, donde intervino el destacamento de Mallín.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Gualjaina: así actuó la Policía ante la denuncia de ocupación de un campo
4
 Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre
5
 Carmen Hernández QEPD
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -