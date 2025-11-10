Un vendaval de trabajo: Caída de árboles, voladuras y asistencia a una persona ebria

El fin de semana no dio respiro a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, que además de varios incendios debieron responder a otras emergencias de diversa índole.

En la mañana del sábado, una dotación acudió al Aeroclub de El Bolsón, donde se reportó un principio de incendio dentro del predio. El fuego, que afectó un área de unos 3x3 metros, fue rápidamente extinguido, sin daños mayores.

Durante el domingo, los bomberos también asistieron a una persona encontrada en la vía pública sobre Avenida Patagonia Argentina, a la altura del aserradero de Tornero.

“La persona se encontraba en estado de ebriedad, sin lesiones, y fue acompañada hasta su domicilio”, indicó Navarro.

La jornada continuó con salidas por voladura de chapas en la esquina de Gobernador Castello y Perito Moreno, a raíz de las ráfagas de viento, y con la caída de un árbol sobre el camino a Wharton, donde intervino el destacamento de Mallín.

O.P.