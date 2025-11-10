18°
22° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 10 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina DetenidoLago Pueloviolencia de generoViolación de domicilioEsquelIsla Centro
10 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Dos hombres fueron detenidos por violación de domicilio en contextos de violencia de género

Uno de los hechos ocurrió en Esquel y el otro en Lago Puelo. En ambos casos, los hombres detenidos ingresaron sin permiso a las casas de sus exparejas, en situaciones de violencia de género.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, comisaria Carolina Pauli, informó a Red43 sobre dos detenciones realizadas en jurisdicciones de Comisaría Segunda de Esquel y Comisaría Lago Puelo, ambas vinculadas a violaciones de domicilio en contextos de violencia de género.

 

El primer hecho se registró en la calle Avellaneda al 1700, donde un joven de 21 años fue detenido tras ingresar sin autorización a la vivienda de su expareja. La policía acudió al lugar tras un llamado de alerta y, tras constatar la situación, intervino personal de Comisaría de la Mujer, donde se recepcionó la denuncia correspondiente.
El joven permanece detenido y será presentado en audiencia durante la jornada de este lunes.

 

Por otro lado, en Lago Puelo, efectivos policiales procedieron a la detención de un ciudadano chileno de 35 años, en la Isla Centro, tras ser advertidos por vecinos sobre un desorden en la vía pública.
Inicialmente, el hombre fue demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, pero posteriormente se constató que había ingresado a una vivienda cercana, causando daños y violando el domicilio de su expareja.

 

 

La propietaria del inmueble radicó la denuncia, por lo que el sujeto quedó detenido por los delitos de daño y violación de domicilio en contexto de violencia de género.

 

Ambos casos están siendo investigados por la Justicia y se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de control de detención correspondientes.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Gualjaina: así actuó la Policía ante la denuncia de ocupación de un campo
4
 Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre
5
 Carmen Hernández QEPD
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -