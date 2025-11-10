Dos hombres fueron detenidos por violación de domicilio en contextos de violencia de género

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, comisaria Carolina Pauli, informó a Red43 sobre dos detenciones realizadas en jurisdicciones de Comisaría Segunda de Esquel y Comisaría Lago Puelo, ambas vinculadas a violaciones de domicilio en contextos de violencia de género.

El primer hecho se registró en la calle Avellaneda al 1700, donde un joven de 21 años fue detenido tras ingresar sin autorización a la vivienda de su expareja. La policía acudió al lugar tras un llamado de alerta y, tras constatar la situación, intervino personal de Comisaría de la Mujer, donde se recepcionó la denuncia correspondiente.

El joven permanece detenido y será presentado en audiencia durante la jornada de este lunes.

Por otro lado, en Lago Puelo, efectivos policiales procedieron a la detención de un ciudadano chileno de 35 años, en la Isla Centro, tras ser advertidos por vecinos sobre un desorden en la vía pública.

Inicialmente, el hombre fue demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, pero posteriormente se constató que había ingresado a una vivienda cercana, causando daños y violando el domicilio de su expareja.

La propietaria del inmueble radicó la denuncia, por lo que el sujeto quedó detenido por los delitos de daño y violación de domicilio en contexto de violencia de género.

Ambos casos están siendo investigados por la Justicia y se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de control de detención correspondientes.

O.P.