18°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 10 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutgenero
10 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Instituto de Seguridad Social capacitó a su personal en prevención de violencia de género

Provincia brindó al personal del ISSyS herramientas para la intervención temprana y el acompañamiento adecuado ante situaciones de violencia por motivos de género y diversidades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del compromiso por fortalecer la perspectiva de género en los organismos del Estado, la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Géneros del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a su equipo técnico, llevó adelante una capacitación destinada al personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS).

 

Se trató de un primer encuentro en el que se brindaron herramientas fundamentales para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género, haciendo hincapié en la importancia de la intervención temprana y el acompañamiento adecuado a mujeres y diversidades.

 

Difusión de la línea 137

Durante la jornada, se compartió información sobre los programas vigentes que impulsan el acompañamiento en contextos de violencia de género desde la propia Subsecretaría. Asimismo, se difundió la Línea Provincial 137, un servicio gratuito de atención telefónica disponible las 24 horas, que funciona como un espacio de acompañamiento seguro y un recurso clave para la asistencia inmediata de víctimas.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Gualjaina: así actuó la Policía ante la denuncia de ocupación de un campo
4
 Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre
5
 Carmen Hernández QEPD
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -