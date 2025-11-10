El Instituto de Seguridad Social capacitó a su personal en prevención de violencia de género

En el marco del compromiso por fortalecer la perspectiva de género en los organismos del Estado, la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Géneros del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a su equipo técnico, llevó adelante una capacitación destinada al personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS).

Se trató de un primer encuentro en el que se brindaron herramientas fundamentales para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género, haciendo hincapié en la importancia de la intervención temprana y el acompañamiento adecuado a mujeres y diversidades.

Difusión de la línea 137

Durante la jornada, se compartió información sobre los programas vigentes que impulsan el acompañamiento en contextos de violencia de género desde la propia Subsecretaría. Asimismo, se difundió la Línea Provincial 137, un servicio gratuito de atención telefónica disponible las 24 horas, que funciona como un espacio de acompañamiento seguro y un recurso clave para la asistencia inmediata de víctimas.

