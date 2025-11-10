Alberto Fernández habló sobre la causa de Fabiola, el video con Tamara y su gobierno en pandemia

El expresidente Alberto Fernández afirmó este domingo que sufrió un "proceso de cancelación" y un "maltrato mediático que no merecía”, en relación a las denuncias por violencia de género presentadas por Fabiola Yáñez. En ese sentido, negó haber golpeado a la ex primera dama, también criticó a Javier Milei y se rehusó a hablar de la interna peronista.

El exmandatario dijo que, poco a poco, fue recuperando “el aire” y las “fuerzas” para volver al debate público, motivado por la preocupación ante la situación actual de Argentina, y que dudó en aceptar la invitación de Tomás Rebord (Blender) ya que se sentía "raro" en un canal de streaming.

Sobre las acusaciones en su contra, Fernández aseguró que jamás golpeó a Yáñez y que las pruebas fotográficas presentadas eran falsas.

Dijo que entregó su teléfono con clave al juez de la causa, y denunció trabas para avanzar en la investigación. "Los chats están manipulados. Yo tuve que pedir que, por favor, me periten mi teléfono. Porque no lo quería abrir el juez (Julián) Ercolini. Y lo abrieron y no existen esos chats,” afirmó Fernández. Aseguró que el magistrado da "vergüenza".

Respecto de las denuncias que su expareja presentó contra él, Fernández dijo: “Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada… La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública". Y cerró: "Yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare, simplemente, que todo se aclare”.

En un pasaje de la conversación, Tomás Rebord le preguntó a Fernández por sus vínculos con distintas mujeres, y el exmandatario aseguró que se trataba de inventos de la prensa. En relación a los videos que se difundieron donde él y Pettinato compartían una cerveza en la residencia de Olivos en tiempos de aislamiento por pandemia, Fernández se refirió a la periodista como "una amiga a la que quiero entrañablemente", y dio una explicación curiosa para la frase "decime algo lindo", que él pronuncia en esos registros.

El exmandatario relató que en ese tiempo el periodista Ernesto Tenembaum, quien conduce el programa radial en el que trabaja su hija, lo estaba "tratando mal", y que él le pidió a su amiga que lo defendiera al aire. "Le dije a Tamara, 'que Ernesto vea que tiene en su programa a alguien que me quiere mucho'". "Entonces, ¿'decime algo lindo' era para Tenembaum?", preguntó Rebord, y Fernández respondió que sí.