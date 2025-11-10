19°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Doble Oro: Trevelin dominó el Torneo Regional Patagonia de Powerlifting de la WRPF

John Rowlands (-90KG) y Lucía Díaz (-60KG) salieron 1er lugar en la general y sus categorías, ganando en las modalidades Full Power Classic y Push Pull. Ambos hicieron récords en sentadilla y peso muerto.
El powerlifting patagónico tuvo un fin de semana de alto rendimiento en San Martín de Los Andes, Neuquén, donde dos atletas de Trevelin lograron un dominio absoluto en sus respectivas categorías. John Rowlands y Lucía Díaz no solo se llevaron el primer puesto en sus divisiones, sino que también obtuvieron el reconocimiento al mejor rendimiento del torneo.

 

La competencia, que fue un Torneo Patagónico, estuvo organizada por la federación WRPF de Powerlifting.

 

Doble Campeonato y Récords Regionales

Tanto John Rowlands como Lucía Díaz compitieron y ganaron en dos modalidades diferentes, demostrando su versatilidad y fuerza en el levantamiento de potencia:

 

John Rowlands, en la categoría Open -90KG, se consagró campeón en la modalidad full power clásicc y push pull. El atleta de Trevelin obtuvo el primer puesto en su categoría y en la general.

 

Lucía Díaz, compitiendo en la categoría Open -60kg, también se llevó el campeonato en las modalidades full power clásicc y push pull. Lucía logró el primer puesto tanto en su categoría como en la general.

 

Además de los títulos, ambos deportistas lograron establecer nuevas marcas, haciendo récords Patagónicos regionales en sentadilla y peso muerto.

 

El rendimiento de los atletas de Trevelin fue reconocido con el máximo galardón del certamen. John Rowlands y Lucía Díaz se llevaron los trofeos al mejor coeficiente en las ramas masculina y femenina, respectivamente.

 

El trofeo al mejor coeficiente se otorga basándose en una fórmula que relaciona el peso corporal del atleta con el total de kilos levantados, premiando el rendimiento de fuerza relativa.

 

Los dos powerlifters concluyeron con la satisfacción de haber salido primer lugar en sus categorías y en la general, consolidando el éxito de la delegación de Trevelin en el Torneo Patagónico.



