Últimos días para inscribirse: El Bolsón busca artistas para celebrar su histórico Centenario

A pocos días del cierre de la inscripción, continúa abierta la convocatoria para músicos, bailarines, actores, escritores, artistas visuales, cineastas, performers, diseñadores y creadores de todas las áreas que deseen formar parte de la celebración.
Cómo participar
Las personas interesadas deben completar el formulario oficial disponible en 👉 https://acortar.link/Dic1Vj antes del 15 de noviembre de 2025.
Requisitos principales
Ser residente de El Bolsón o tener un vínculo artístico con la localidad.
Presentar una propuesta original que pueda realizarse durante las celebraciones del Centenario.
