Comarca Andina, Argentina
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Últimos días para inscribirse: El Bolsón busca artistas para celebrar su histórico Centenario

La convocatoria cierra el 15 de noviembre. La Municipalidad de El Bolsón invita a artistas de todas las disciplinas a ser parte de la programación especial por los 100 años de la localidad, que se celebrarán en enero de 2026.
A pocos días del cierre de la inscripción, continúa abierta la convocatoria para músicos, bailarines, actores, escritores, artistas visuales, cineastas, performers, diseñadores y creadores de todas las áreas que deseen formar parte de la celebración.

 

Cómo participar
Las personas interesadas deben completar el formulario oficial disponible en 👉 https://acortar.link/Dic1Vj antes del 15 de noviembre de 2025.

 

 

Requisitos principales

 

  • Ser residente de El Bolsón o tener un vínculo artístico con la localidad.

     

  • Presentar una propuesta original que pueda realizarse durante las celebraciones del Centenario.

     

 

 

Comarca Andina
