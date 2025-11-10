14°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
Tres Nuevas Muestras en Rawson: La fotografía abstracta se une a las "Ninfas" del Golfo

El Centro Cultural Provincial (CCP) inauguró dos exposiciones de fotografía y pintura con entrada libre. El próximo viernes llega una muestra colectiva de máscaras de cerámica de escuelas del interior de Chubut.
El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, inauguró dos nuevas muestras de arte en el Centro Cultural Provincial (CCP), ubicado en Federicci 216 de Rawson, las que pueden visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. 

 

Se trata de propuestas que combinan fotografía, pintura y cerámica que reflejan la diversidad creativa que caracteriza al arte chubutense contemporáneo, y se exhiben en los distintos espacios del centro cultural capitalino.

 

La primera inauguración se desarrolló el viernes 7 de noviembre con la muestra “Instrucciones para capturar lo abstracto”, de Sabrina Kuzniec, en la Galería Fotográfica del CCP. La artista propone una experiencia visual donde la fotografía se convierte en lenguaje para expresar lo indescriptible. A través de imágenes simples y otras intervenidas digitalmente, invita a romper las reglas, explorar nuevas perspectivas y hacer visible lo que a simple vista parece incomprensible. Una cámara y un toque de creatividad bastan, según su mirada, para capturar aquello que solemos llamar “abstracto”.

 

Durante esa misma jornada también se inauguró en el Salón de Artes Visuales la muestra “Ninfas”, de Raquel Seimandi. Esta propuesta surge como una introspección y un llamado a la conciencia sobre la relación del ser humano con su entorno. Inspirada en las costas del Golfo Nuevo, “Ninfas” invita a sumergirse en las profundidades de las emociones, el deseo y la transformación, proponiendo una conexión entre la naturaleza y la esencia interior.

 

Por último, el próximo viernes 14 de noviembre a las 11 horas abrirá sus puertas la muestra colectiva “Arcillas del Camino”, resultado del encuentro entre arte, educación y territorio. La exposición reúne máscaras de cerámica realizadas por estudiantes de la Escuela N° 7708 y de Nahuelpán en el marco del programa “Pertenecer” del municipio de Esquel, junto a distintas Unidades Educativas Multinivel (UEM) de la Región III. 

 

Coordinado por la artista educadora Selene Navarro, el proyecto valora el proceso creativo como parte del aprendizaje, donde los alumnos trabajan con arcillas recolectadas en sus propios parajes.

 

El acompañamiento de la artista y gestora cultural Ruth Mariel Carvalho, desde el programa Arte en Los Robles de Paso del Sapo, fortaleció esta experiencia de creación colectiva y puesta en valor de los recursos locales.

 

En el marco de la muestra, se ofrecerá además la charla abierta “Tierra, escuela y comunidad. Aprendizajes desde el hacer”, con la participación de Navarro, Carvalho y referentes de la Biblioteca Provincial “Vacchina” del CCP, destinada al público en general.

 

Las tres exposiciones podrán recorrerse durante todo este mes de noviembre en el Centro Cultural Provincial.

 

Para consultas o visitas guiadas, los interesados pueden escribir al correo electrónico: ccpchubut@gmail.com



 

 

