Este martes cierran las inscripciones bonificadas para Casa del Dragón

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Cuatro equipos de Esquel, uno de Trevelin y otro Ushuaia son hasta el momento los equipos que están anotados (y que pagaron las inscripciones) para participar en la tercera edición del Torneo de Handball “Casa del Dragón” que se jugará en Trevelin durante el fin de semana de Carnaval.

Estos equipos fueron beneficiados con el 20% de descuento en las inscripciones, en tanto hasta este martes por la noche tendrán tiempo el resto de los equipos anotados y los nuevos en tener ese descuento.

Se informó que hay un equipo de Neuquén, otro de Tierra del Fuego, uno más de Santa Cruz y un cuarto equipo de El Bolsón están anotados para participar en el torneo, pero hasta el momento no abonaron las inscripciones: si lo hacen antes del martes, abonarán 400 mil pesos; si lo hacen ya en el mes de enero el monto será de 500 mil pesos, es decir que perderán el beneficio del 20% de descuento.

Por otra parte, hay un equipo de la provincia de Buenos Aires que está interesados en viajar hasta Trevelin. Siguen en búsqueda de pasajes económicos para llegar a la Cordillera.

Hay muchas consultas para ser parte de la fiesta del handball. Hay mucho interés para participar en uno de los torneos más convocantes de la región, donde arrancó siendo un torneo patagónico y ahora ya se estima que tendrá ribetes a nivel nacional.

La tercera edición del torneo Casa del Dragón de handball categoría libre se jugará en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin con un cupo máximo de 16 equipos, ocho de varones y otros ocho equipos de mujeres.

Hay que tener en cuenta que el costo de inscripción por equipos es de 500.000 pesos, pero si se anotan (y pagan) antes del 30 de diciembre, el valor se reduce a 400.000 pesos, es decir un 20% de descuento.

Por otra parte, como dato importante para los equipos de afuera, de alojarse en Trevelin en los establecimientos registrados dentro del ámbito de la Secretaría Municipal de Turismo, el costo de inscripción se reduce, además, un 15%.

Para sacar una cuenta rápida. Un equipo de afuera que se anote antes del 30 diciembre y que se aloje en Trevelin, en lugar de pagar 500 mil pesos por el valor de la inscripción abonará un 35% menos (15% + 20%), es decir pagará 325 mil pesos. Un descuento por demás importante para tener muy en cuenta.

Debemos señalar que hay un equipo de Ushuaia interesado en participar del torneo, al igual que el seleccionado de la provincia de Chubut podría tomar parte del mismo.

También hay equipos de Neuquén y Rio Negro interesados. Claro que desde la organización están tratando de arreglar “buenos precios” con los prestadores turísticos de Trevelin, teniendo en cuenta que unas 15 personas (un equipo) se alojarían entre cuatro y cinco días en la zona.