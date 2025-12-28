El Club Cebollitas y un gran cierre de fin de año

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Ha sido un gran año, a pesar de todo. Es que cuanto más difícil se pone la situación económica del país, es cuanto más hay que agudizar el ingenio. Y eso pasó este año en varias de las instituciones social y deportiva que funciona en Esquel, entre ellas Cebollitas, el viejo y querido Cebollitas, que ya tiene más de 25 años, conteniendo a muchos pibes del barrio Ceferino y de otros barrios aledaños.

A pesar de su larga y rica historia, Cebollitas es una institución social y deportiva que carece de un espacio propio. Y esta tarde se juntó toda la familia Naranja en el SUM del Grupo Joven Ceferino (que dicho, sea de paso, debería usar ese espacio de manera permanente).

La canchita del Grupo Joven, debería ser usada por Cebollitas. No vale la pena alquilar otros espacios, cuando en ese predio hay mucho por hacer.

Este año ha sido complicado en lo económico, pero los chicos de Cebollitas tuvieron un gran año. Un año de muchos partidos y sobre todo de algunos viajes. Impensado en otros momentos.

Por ejemplo, dos categorías de Cebollitas pudieron participar en dos torneos que tiene cada vez más adeptos y lo hicieron con muy buenos resultados.

Participaron en el Torneo Sanmartinianitos de Fútbol Infantil y también participaron en Pequeños Gigantes, de Rio Pico. En ambos torneos se llevaron premios. En ambos torneos demostraron lo mucho que aprendieron con Víctor Cárdenas y con Juan Loaiza.

Y todo esto se hizo gracias al esfuerzo de la familia.

Pero falta más. Se puede hacer algo más por los pibes.

Claro que hoy la familia y los sponsors de esta institución deportiva “se pusieron la 10”.

Este domingo por la tarde se hizo el cierre de las actividades, donde los pequeños jugadores y sus familiares compartieron ricas hamburguesas, suculentas porciones de pollo y asado, además de los tradicionales choripanes.

Mucho jugo, muchas bebidas gaseosas y las infaltables ensaladas. Todo para un lindo momento familiar, con el deseo de un 2026 mucho mejor al año que se va.

La entrega de diplomas, reconociendo el esfuerzo de cada uno de los chicos por defender tanto los colores, el tradicional corte de la torta y la presentación de la nueva indumentaria deportiva, las prendas que usarán en los torneos de fútbol infantil, tanto de la AFA como de la Liga Municipal, como así también en los torneos que se organicen en la zona y reciban la invitación para participar.

Hay muchos proyectos para este 2026, que ya está a la vuelta de la esquina. Habrá que ponerse a trabajar en beneficio de los peques. Y que la familia acompañe, porque es el sostén de este proyecto deportivo que ya tiene mas de 20 años de muchos triunfos y algunos sinsabores.

En todo caso, la gran victoria de Cebollitas es formar pequeñas personas de bien, solidarias y comprometidas.