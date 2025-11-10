18°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
deportes
Por Redacción Red43

Álvaro Macías y Carolina Pérez se impusieron en la Vuelta al Nahuelpán

Lo hicieron en la prueba de los 75km a puro Mountain Bike. 236 corredores participaron de esta carrera
Escuchar esta nota

El catamarqueño Álvaro Macías y la marplatense Carolina Pérez alcanzaron el primer puesto en la general de la tradicional competencia ciclística Vuelta al Nahuelpán que tuvo lugar ayer en la región.

 

Álvaro Macías alcanzó un registro de 2hs 38min 56seg para unir los 75km del largo recorrido, superando a Marcos León (Bariloche) y a Emiliano Pereyra de Trelew, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

 

Por el lado de las mujeres, la marplatense Carolina Pérez fue la más rápida con un tiempo de 2hs 51min 29seg, en tanto la esquelense Nathalia Delgado y la representante de Colonia Caroya, Carolina Vanesa Maldonado, completaron el podio femenino de la clasificación general.

 

Un total de 236 corredores tomaron parte de esta prueba, tanto en el circuito largo de 75km, como en la prueba reducida de 55km donde los ganadores fueron el chileno Alex Millapinda y la esquelense Luisa Roberts.

 

 

TIEMPOS OFICIALES

 

En el siguiente link se podrán conocer los tiempos oficiales de cada uno de los corredores, tanto en la distancia de los 75km como en la carrera promocional de los 55km: VUELTA AL NAHUEL PAN

 

