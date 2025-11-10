18°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 10 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 economia Chubut
10 de Noviembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Chubut está entre las provincias con mayor suba de precios en octubre

Según un relevamiento de la consultora Analytica, Chubut fue la segunda provincia con más aumento mensual en alimentos y bebidas durante octubre, con un alza del 4,3%. El costo de una canasta familiar tipo alcanzó los $829.597.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A pocos días de conocerse el índice oficial de inflación de octubre, un informe privado ubicó a Chubut entre las provincias con mayores incrementos de precios en alimentos y bebidas. El relevamiento del “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, reflejó un aumento mensual del 4,3% en la canasta representativa del consumo de una familia tipo de clase media —dos adultos y dos menores—.

 

El estudio, que compara precios de productos idénticos en marcas y presentaciones en distintas jurisdicciones, mostró que las mayores subas se concentraron en la Patagonia. Tierra del Fuego encabezó los incrementos (+5,3%), seguida por Chubut (+4,3%), Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y Santa Cruz (+3,7%). En el extremo opuesto, las variaciones más moderadas se observaron en Misiones, Formosa y Jujuy, con alzas inferiores al 2%.

 

En la canasta relevada, el aceite de girasol fue nuevamente uno de los productos con mayor incremento, con subas que oscilaron entre 4% y 6% en la mayoría de las provincias. Los lácteos también mostraron aumentos generalizados: el queso crema y el yogur bebible subieron hasta 4%, con picos del 5,2% en Santa Cruz. En cambio, los huevos se mantuvieron estables en casi todo el país.

 

El costo mensual de la canasta en Chubut se ubicó en $829.597, lo que la posiciona entre las más caras del país, apenas por debajo de Santa Cruz ($834.177) y Tierra del Fuego ($822.066). Este valor refleja la tendencia regional de precios más altos, acompañada por salarios también superiores al promedio nacional.

 

De acuerdo con Analytica, la diferencia entre provincias no sólo responde a los costos logísticos y productivos, sino también a los niveles de ingreso. En la Patagonia, el gasto en alimentos representa en promedio el 15,7% del ingreso mensual de dos salarios registrados. En contraste, en el norte argentino —donde las canastas son más económicas pero los ingresos más bajos— ese porcentaje asciende al 29,5%.

 

Además, el informe señala que Chubut registró una de las mayores variaciones absolutas en pesos entre septiembre y octubre, con un aumento de $39.373 en el valor total de la canasta. Estos datos confirman que, pese a los ingresos más altos, el costo de vida en la provincia continúa siendo uno de los más elevados del país.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Colisión en Av. Ameghino y Guido Spano dejó dos personas lesionadas
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Gualjaina: así actuó la Policía ante la denuncia de ocupación de un campo
4
 Tras casi dos semanas, Jones Huala suspendió su huelga de hambre
5
 Carmen Hernández QEPD
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
5
 Peregrinación a la Virgen de las Nieves: Todos los detalles de la caminata del 16/11
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -