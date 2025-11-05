Mañana no habrá atención en los bancos de todo el país

Este jueves 6 de noviembre no habrá atención al público en las sucursales bancarias de todo el país, con motivo de la celebración del Día del Empleado Bancario, una jornada de descanso anual para todos los trabajadores del sistema financiero argentino.

La fecha conmemora la fundación de la Asociación Bancaria (AB), el sindicato que representa al sector desde 1924, actualmente conducido por Sergio Palazzo. Este feriado gremial es parte del convenio laboral vigente y busca reconocer la labor y la historia sindical de quienes forman parte del sistema financiero nacional.

Durante la jornada, tanto los bancos públicos como privados permanecerán cerrados, por lo que no se podrán realizar trámites presenciales. Aquellos que necesiten hacer gestiones en ventanilla o con atención personalizada deberán reprogramarlas para el viernes 7, primer día hábil posterior al feriado.

Sin embargo, los clientes podrán seguir operando con normalidad a través de canales digitales, como homebanking, apps móviles, cajeros automáticos y puntos de extracción habilitados (supermercados y farmacias). Desde allí será posible realizar pagos, transferencias, consultas de saldo, depósitos y otras operaciones sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Las operaciones programadas con vencimiento el 6 de noviembre serán acreditadas al día siguiente hábil, lo que también podría retrasar liquidaciones automáticas como préstamos, tarjetas de crédito o transferencias entre cuentas.

O.P.