Adiós a los postres Shimy: La Justicia decretó la quiebra de la empresa que los fabricaba

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, a cargo del juez Federico Güerri, decretó la quiebra y liquidación definitiva de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la compañía que elaboraba los yogures y postres SanCor, incluyendo marcas muy queridas por los consumidores como Shimy, Sancorito y Yogs.

La decisión judicial, fechada el 6 de noviembre de 2025, se produce tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2024, luego de que ningún inversor se presentara para sostener la producción ni asumir el control de la empresa.

La historia detrás del cierre

ARSA, que operaba bajo licencia de SanCor, tenía su planta principal en Lincoln (Buenos Aires) y otra en la provincia de Córdoba, además de un centro de distribución que abastecía semanalmente a más de 70.000 comercios en todo el país.

El fallo judicial deja sin empleo directo a 380 trabajadores y afecta a una red de 165 distribuidores, que cumplían un rol en la llegada de los productos a góndola.

Por qué quebró ARSA

Cuando presentó su concurso preventivo, la empresa atribuyó su crisis a la difícil coyuntura económica, marcada por la alta inflación, el estancamiento del consumo y las políticas de control de precios.

Sin embargo, fuentes del sector y dirigentes del gremio Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera) señalaron que el principal problema fue el “mal gestionamiento interno” que la firma arrastraba desde hacía años.

Los empleados venían denunciando retrasos salariales, pagos irregulares y falta de insumos, lo que paralizó progresivamente la producción en ambas plantas.

Impacto laboral y económico

La quiebra de ARSA representa un duro golpe para la industria láctea argentina, que ya enfrenta un contexto adverso por los altos costos y la competencia externa.

El síndico designado por el Juzgado deberá avanzar ahora con la liquidación de los activos y evaluar si es posible transferir las marcas o maquinarias a nuevos operadores.

Desde Atilra pidieron que se prioricen los créditos laborales y se garantice la continuidad de los puestos de trabajo en la medida de lo posible.

