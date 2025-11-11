15°
Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

“Noviembre Experimental”: Abren un ciclo de talleres de experimentación sonora

El taller propone un viaje sensorial donde la curiosidad se transforma en música y el ruido cotidiano en materia expresiva.
Este viernes 14 de noviembre, la Casa de la Cultura de Lago Puelo será escenario del primer encuentro del ciclo “Noviembre Experimental”, una propuesta que invita a explorar nuevas formas de crear, sentir y comprender la música. El taller, a cargo de la artista KION, ofrecerá una experiencia práctica y colectiva de introducción a la música experimental.

 

Una invitación a repensar qué es la música

 

El Taller 1: Laboratorio de Introducción a la Música Experimental busca abrir la puerta a quienes deseen romper los límites de lo sonoro, experimentar con instrumentos, objetos y el propio cuerpo como fuente de creación.

 

Durante dos horas (de 17 a 19 hs) las y los participantes trabajarán sobre preguntas como: ¿Qué es la música?, ¿Qué es la experimentación sonora? y ¿Quiénes pueden hacer música o experimentar con el sonido?

 

A través de ejercicios de improvisación individual y grupal, la propuesta apunta a descubrir el sonido como materia viva, sin reglas ni estructuras predefinidas, en un entorno que mezcla arte, juego y exploración.

 

 

KION: una artista que hace del sonido un territorio

 

El taller estará a cargo de KION, música, compositora y artista sonora que desarrolló proyectos experimentales en distintos puntos del país.
Es organizadora del festival LaPu Experimental en la Comarca Andina y del ciclo Club del Sinte en Comodoro Rivadavia.

 

Dictó talleres y charlas en el Centro Cultural de Rada Tilly (2020), Feria Brillantinas (2022) y LaPu Experimental (Lago Puelo 2025).

 

Dónde y cómo participar

 

Fecha: Viernes 14 de noviembre
Horario: 17 a 19 hs
Lugar: Casa de la Cultura de Lago Puelo (Av. Los Notros y El Maqui)
Inscripción: 1132670392
Más info: @luz.delviento

 

 

 

O.P.

 

