Comarca Andina, Argentina
Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Refuerzan la prevención de incendios con nuevos reservorios de agua

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), en coordinación con el SPLIF y el Municipio de El Bolsón, construye nuevos reservorios de agua en puntos estratégicos de cara a la temporada estival.
En el marco del Plan de Prevención de Incendios Forestales, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) colabora con el Servicio Provincial de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y el Municipio de El Bolsón en la construcción de reservorios de agua destinados al abastecimiento rápido de los equipos de emergencia.

 

Para concretar estas tareas, el DPA aportó maquinaria pesada, como una retropala, utilizada para la apertura de reservorios en sectores estratégicos definidos por el SPLIF. Estas obras buscan mejorar la disponibilidad y el acceso al agua durante situaciones de emergencia, un aspecto fundamental en un contexto de baja pluviosidad y escasas nevadas registrado en los últimos meses.

 

 

El Plan de Prevención de Incendios Forestales forma parte de una estrategia interinstitucional que tiene como objetivo fortalecer la gestión del recurso hídrico

 

Desde el DPA recordaron también la importancia del uso responsable del agua, especialmente durante el verano.

 

 

 

