Lunes 03 de Noviembre de 2025
03 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

AC/DC vuelve a la Argentina después de 16 años: Enterate todos los detalles

La legendaria banda australiana confirmó su regreso al país: se presentará en 2026 en el estadio de River Plate. El show forma parte de su gira mundial Power Up Tour, con la que rinde homenaje a Malcolm Young.
La espera terminó: AC/DC vuelve a la Argentina después de 16 años y promete uno de los recitales más potentes de la década. La banda australiana, ícono del rock mundial, anunció que tocará el 23 de marzo de 2026 en el estadio Monumental de River Plate, en el marco de su gira internacional Power Up Tour, que ya se presentó en Europa, Estados Unidos y Australia.

 

La gira toma su nombre del disco Power Up (2020), el álbum número 17 de la banda y un tributo directo a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma del grupo, fallecido en 2017. Con nuevos riffs, una energía intacta y la impronta inconfundible de Angus Young, el álbum marcó el renacimiento de AC/DC tras décadas de historia.

 

Durante meses, los rumores crecieron entre los fanáticos argentinos, hasta que finalmente llegó la confirmación: Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney volverán a pisar el estadio donde hicieron historia en 2009 con tres shows agotados, que luego dieron origen al álbum y documental Live at River Plate (2012).

 

 

El regreso más esperado del rock

 

Con más de 200 millones de discos vendidos, AC/DC sigue siendo una leyenda viva del rock. Su regreso al escenario también marca la vuelta triunfal de Brian Johnson, quien había abandonado la banda en 2016 por problemas auditivos y fue reemplazado por Axl Rose. Gracias a un innovador sistema de auriculares diseñado por Stephen Ambrose, Johnson puede volver a cantar en vivo con toda su potencia.

 

Invitados de lujo: The Pretty Reckless

 

El reencuentro con el público argentino tendrá un condimento especial: The Pretty Reckless, la banda estadounidense de hard rock liderada por Taylor Momsen (conocida por su papel en Gossip Girl), será la encargada de abrir el show.

 

Entradas para AC/DC en River Plate

 

Las entradas se pondrán a la venta el 7 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente a través de All Access.
Se recomienda no comprar en sitios no oficiales para evitar estafas. Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago, sin preventas bancarias.

 

 

 

