De los vientos de Callejeros y Viejas Locas, a los vientos del sur: Juancho Carbone estuvo de gira en Esquel

Juancho Carbone es un musico independiente multi instrumentista (voz, guitarra criolla, bandoneón, saxofón).

Fue integrante de dos grandes bandas del rock nacional, Viejas Locas desde 1992 hasta el año 2000 y Callejeros desde el 2000 hasta el año 2010, desempeñándose también como productor artístico en este último grupo.



Hoy en día, Juancho Carbone se lanza como Cantautor independiente presentándose solo o con músicos invitados.



Este proyecto surge de la necesidad del musico de expresar en forma de canciones sus vivencias y sentires, incursionando en géneros tan variados como rock, reggae, tango y diversos ritmos folclóricos.

Su paso por Esquel, con banda local armada para la ocasión

Carbone canta y toca el saxofón, y aunque también toca el bandoneón, hace años no lo lleva en la ruta por problemas de transporte. Malas experiencias, como otras peores que ha pasado en su vida como músico, al hacer sido parte de Callejeros en la fatídica noche de Cromañón que marcó la historia de la música local.

Por la causa Cromañón, Carbone estuvo detenido en dos oportunidades por los delitos de "incendio culposo" y "cohecho activo", hechos que no dejaron de alimentar su creatividad, marcando que el arte es una necesidad testimonial.

Pero no todo es oscuridad, y menos en su visita a la ciudad, donde fue acompañado por la joven saxofonista y guitarrista Martina Pereyra, junto a su padre Mariano en percusión y el repertorio celebrado por los fans locales, en estas tierras donde nunca tocó el Pity ni Fontanet, pero pudimos disfrutar de sus vientos en distintos escenarios, desde el Parador La Zeta, Plan B cervecería y Rider.

Además de tener sus historias en voz propia, historias de las canciones y la especial participación de Alma Ariana en voz en la presentación de Plan B, una vuelta a los escenarios de la cantante local, y sumando a Los Redondos en ese cancionero de agite y energía para tiempos duros que nos ha dejado el rock nacional.

SL