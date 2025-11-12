“Vení que te compro golosinas y juguetes”, la trampa para violar a una niña

Un violador deberá cumplir una pena de 8 años de cárcel efectiva luego de que un tribunal aceptó el pedido impulsado por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). Los abusos tuvieron como víctima a una niña que, en la escuela, reveló los ataques protagonizados por un familiar. El hombre la llevaba engañada a su vivienda asegurándole que le iba a regalar golosinas y juguetes. Ocurrió en Plaza Huincul. “Vení que te compro golosinas y juguetes”, le decía para llevarla a su casa y abusarla.

En una audiencia de determinación de la pena realizada este marte en la ciudad de Cutral Co, el asistente letrado Federico Cuneo requirió que un hombre identificado por sus iniciales como R.D.U.R. sea condenado a 8 años de prisión efectiva

Anteriormente y mediante un acuerdo parcial, el imputado fue declarado responsable por abusar sexualmente de una niña que era parte de su entorno familiar, en una localidad cercana a Plaza Huincul.

Durante la audiencia de este martes, Cuneo valoró las agravantes y atenuantes particulares del caso y pidió 8 años de prisión. El representante de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia adhirió al pedido de la fiscalía y la defensa no se opuso.

El tribunal colegiado integrado por los jueces Lisandro Borgonovo, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz, hizo lugar, por unanimidad, al pedido de la pena y fijó 8 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, los magistrados tuvieron por válidas las renuncias de todas las partes a los plazos para recurrir la sentencia, por lo que la pena puede comenzar a ser ejecutada.

Además de la imposición de la pena, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS).

Al igual que en otros hechos de abusos, la identidad del condenado se mantiene en reserva con el objetivo de resguardar la intimidad de la víctima y su grupo familiar.

De acuerdo con la acusación presentada por el MPF, el hecho fue denunciado después de que la niña le contó a su maestra de la escuela primaria, que era víctima de abusos sexuales.

El condenado llevaba a la niña desde la casa donde reside hacia una localidad cercana a Plaza Huincul en la que vive él, con la excusa de comprarle golosinas y juguetes. En ese contexto, entre julio de 2022 y agosto de 2025, cometió los abusos.

El delito por el cual R.D.U.R. fue condenado es abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años de edad, agravado por la guarda, en calidad de autor.

