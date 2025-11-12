18°
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina incendioEl HoyoEl Pedregosoruta 40
12 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Incendio en una vivienda: Actuaron tres dotaciones sobre la Ruta 40

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana. Gracias al accionar de los bomberos, el fuego fue contenido antes de que alcanzara otras viviendas y sectores con vegetación.
Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de El Hoyo intervinieron esta mañana en un incendio estructural registrado en la zona de Pedregoso, sobre la Ruta Nacional 40, que puso en riesgo edificaciones cercanas y sectores con vegetación.

 

El alerta ingresó alrededor de las 8:20 horas, momento en que se activó el toque de sirena y partieron tres dotaciones hacia el lugar del hecho.

 

Al arribar, los bomberos constataron que una vivienda se encontraba en llamas y que el fuego amenazaba con extenderse a otras construcciones y al entorno natural. Gracias a la rápida respuesta, se logró contener y extinguir el foco ígneo, evitando daños mayores.

 

 

Tras las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, las unidades regresaron al cuartel. En el lugar también trabajaron personal policial, Brigada de Incendios y Protección Civil de El Hoyo.

 

Desde el cuartel recordaron la importancia de mantener libres los accesos para permitir el ingreso de las unidades de emergencia y verificar el estado de cables, enchufes y conexiones eléctricas, a fin de prevenir este tipo de siniestros.

 

 

 

O.P.

 

