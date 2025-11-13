La magia de La Trochita conquistó a miles de turistas

Miguel Sepúlveda, subgerente de La Trochita, realizó un balance de la última temporada.

"Para nosotros fue una temporada con mucho éxito, tuvimos muchas visitas. Habíamos programado un total de 30 salidas para el mes de octubre, teniendo en cuenta la cantidad de gente que viene a visitar tulipanes y que la captamos nosotros después acá en el tren", comentó Sepúlveda en diálogo con Red43.

En cálculos generales, se estima que alrededor de 7000 turistas hicieron el recorrido con La Trochita, unas 1000 personas más que el año pasado.

Para quienes todavía no hayan disfrutado esta experiencia, Sepúlveda anticipa que, en noviembre, todavía quedan 2 salidas más del Viejo Expreso Patagónico: "Pero vamos a hacer un parate ahora en diciembre, vamos a hacer nada más que 2 salidas. El resto del tiempo de diciembre vamos a hacer mantenimiento y trabajos en la vía".

Además, comenta, esta semana se publicará en la página oficial de La Trochita toda la información sobre los viajes programados para el mes de enero.

"Estamos contentos porque proyectamos un trabajo y lo cumplimos, y contentos también porque nos salió todo bien. Tuvimos todo el éxito con los 2 asaltos que se hicieron al tren", comenta Sepúlveda y asegura que de haber sabido el éxito de los "asaltos" entre los turistas, habrían coordinado más viajes de este tipo.

Finalmente, Sepúlveda destacó el trabajo realizado, tanto en los aspectos técnicos como en las capacitaciones del personal, que permitió que turistas nacionales e internacionales disfrutaran del paseo y que el proyecto continúe consolidándose hacia el futuro. "La familia del ferrocarril trabajó mucho. Quiero agradecer a todas las agencias que en conjunto trabajamos mucho y al Gobierno de la Provincia de Chubut que nos da la oportunidad de poder proyectar y trabajar con libertad. Agradecer también a muchas entidades que se acercan al tren, siempre tenemos la colaboración del Ejército Argentino, de Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina, de la Policía local que nos hace el apoyo del asalto al tren, a todos los comercios locales que siempre nos apoya. Este año hicimos un trabajo excelente", concluyó.

