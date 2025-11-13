14°
Clima: Esquel tendrá una máxima de 19°C con fuertes ráfagas de viento

La mañana de este jueves 13 se presentará parcialmente nubosa con vientos del Oeste y Noroeste. Las condiciones de "Nubes y claros" se mantendrán gran parte del día, con mínimas de 8°C en la madrugada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para hoy jueves 13 de noviembre, en Esquel anticipa una jornada con temperaturas agradables que alcanzarán su pico por la tarde, acompañada de condiciones de nubosidad y viento.

 

Durante la madrugada, se esperan mínimas de 8°C con una sensación térmica de 7°C. El cielo estará Parcialmente nuboso entre las 02:00 y las 08:00 horas, con vientos predominantes del Oeste y Noroeste, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h.

 

A partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará su ascenso, llegando a los 13°C y las condiciones cambiarán a Nubes y claros.

 

Tarde Cálida y Vientos Fuertes

 

El período más cálido del día se concentrará entre las 14:00 y las 17:00 horas. A las 14:00 horas, se espera una temperatura de 18°C, con sensación térmica idéntica, y el viento del Oeste podría alcanzar ráfagas de hasta 41 km/h. La condición de cielo se mantendrá en Nubes y claros.

 

El pico de temperatura se prevé para las 17:00 horas, alcanzando los 19°C. A esta hora, el viento del Oeste se mantendrá fuerte, con ráfagas estimadas de hasta 51 km/h.

 

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender. A las 20:00 horas, se pronostican 15°C, con el cielo en Nubes y claros y vientos del Oeste. La jornada cerrará a las 23:00 horas con una temperatura de 10°C y sensación térmica de 9°C, con vientos del Noroeste.

T.B

 

