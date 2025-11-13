ATECH: la lista Celeste ganó 5 de las 6 regionales en Chubut

Martín Pena fue elegido hoy secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), quien venció al oficialismo Lila con el candidato Carlos Magno.

Después de una nueva jornada democrática, la Regional Oeste de ATECH agradeció la participación en cada una de las 20 mesas de votación.

Con normalidad, el gremio reafirmó una vez más que la participación y el compromiso colectivo y la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación de la provincia del Chubut.

Los resultados a favor de Agrupación Celeste en la Regional Oeste, donde continuarán la gestión y quienes además ha recuperado la conducción de la Junta Ejecutiva Provincial , encabezada por Martín Pena como Secretario General Provincial.

Resultados finales

Junta Ejecutiva Provincial

Lista CELESTE: 1221 votos

Lista LILA: 974 votos

Por regionales



Regional Este: Celeste 273 – Magenta 260 – Marrón 50

Regional Noreste: Celeste 201 – Negra 79

Regional Noroeste: Celeste 137 – Lila 83

Regional Oeste: Celeste 215 – Lila 124

Regional Sur: Celeste 220 – Lila 403

Regional Suroeste: Celeste 161 – Lila 135



La conducción de la Regional Oeste estará integrada por:

- Secretario Regional: Nicolás Jorge

- Secretario Gremial y Administrativo : Diego Pasarín

- Secretaria de Comunicación y P- romoción Social: Yesica Miranda Villegas

- Secretario de Economía y Finanzas: Juan Valle

- Secretaria de Cultura, Identidad, Derechos Humanos y Género: Male Marques