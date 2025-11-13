14°
Jueves 13 de Noviembre de 2025
13 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

ATECH: la lista Celeste ganó 5 de las 6 regionales en Chubut

Martín Pena es el nuevo secretario General de ATECh: "Hoy la provincia se tiñó de celeste", expresaron en sus redes sociales.
Por Redacción Red43

Martín Pena fue elegido hoy secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), quien venció al oficialismo Lila con el candidato Carlos Magno.

 

Después de una nueva jornada democrática, la Regional Oeste de ATECH agradeció la participación en cada una de las 20 mesas de votación. 

 

Con normalidad, el gremio reafirmó una vez más que la participación y el compromiso colectivo y la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación de la provincia del Chubut.

 

Los resultados a favor de Agrupación Celeste en la Regional Oeste, donde continuarán la gestión y quienes además ha recuperado la conducción de la Junta Ejecutiva Provincial , encabezada por Martín Pena como Secretario General Provincial. 

 

Resultados finales

 

Junta Ejecutiva Provincial

 

Lista CELESTE: 1221 votos
 Lista LILA: 974 votos

 

Por regionales

 


Regional Este: Celeste 273 – Magenta 260 – Marrón 50
Regional Noreste: Celeste 201 – Negra 79
Regional Noroeste: Celeste 137 – Lila 83
Regional Oeste: Celeste 215 – Lila 124
Regional Sur: Celeste 220 – Lila 403
Regional Suroeste: Celeste 161 – Lila 135
 

 

La conducción de la Regional Oeste estará integrada por:

 

- Secretario Regional: Nicolás Jorge

 

- Secretario Gremial y Administrativo : Diego Pasarín

 

- Secretaria de Comunicación y P- romoción Social: Yesica Miranda Villegas

 

- Secretario de Economía y Finanzas: Juan Valle

 

- Secretaria de Cultura, Identidad, Derechos Humanos y Género: Male Marques

 

 

