Jueves 13 de Noviembre de 2025
13 de Noviembre de 2025
Sierra Colorada: Trafken Mawiza invita a una caminata guiada este domingo 16 con dificultad media

El grupo, integrado por Nehuen Aillapan y Gonzalo Leal, propone un trekking por los bosques de lengas para conectar con la naturaleza y el territorio. El encuentro finalizara con una merienda calentita en la Casita de Lala.
El grupo Trafken Mawiza convoca a la comunidad a participar este domingo 16 de noviembre en una caminata guiada, ofreciendo una "experiencia especial" de trekking a través de los bosques de lengas.

 

Trafken Mawiza es un grupo de caminatas guiadas integrado por Nehuen Aillapan y Gonzalo Leal, ambos miembros de la comunidad de Sierra Colorada.

 

La propuesta para esta salida es recorrer "senderos llenos de historias, naturaleza viva y energía del bosque", invitando a los participantes a respirar "aire puro y conectando con el territorio".

 

Detalles de la Caminata y Cierre con Merienda

 

La caminata se realizará este domingo 16 de noviembre y el punto de encuentro está fijado a las 14:30 horas.

 

En cuanto a la dificultad del sendero, los guías han clasificado la actividad como Media.

 

Como broche de oro para la jornada, los organizadores invitan a los participantes a un cierre especial al finalizar el trekking. Esta instancia se presenta como "Un lindo cierre para compartir charlas, risas y buena energía", con una "merienda calentita en la Casita de Lala".

 

Para cualquier tipo de consultas sobre la caminata, los interesados pueden comunicarse directamente con Gonzalo al número 2945-558655.



T.B

 

