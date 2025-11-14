El domingo 23 de noviembre se correrá la 10° edición de la Unión de los Parajes

Justo es un fin de semana “recontra” largo y para los prestadores locales, en tiempo de crisis, una competencia de este estilo es un bálsamo para quienes viven del turismo. El deporte terminará salvando al mundo y cada vez estamos más convencido de ello.

Esta mañana, en el coqueto local comercial “Rincón del Molino” frente a la plaza de Trevelin se llevó a cabo la presentación a la prensa de la 10° edición de Unión de los Parajes, competencia de mountain bike que fue diseñada por un grupo de amigos y que terminó siendo una de las pruebas que todo corredor tiene marcado en su calendario deportivo.

En dicha conferencia de prensa, el Secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, destacó lo importante que es para la región este tipo de competencia y remarcó además la carrera para los más peques que tendrá lugar el día anterior donde podrán participar desde Pata Pata hasta los 15 años.

Luego fue el turno de Soledad Jones, quien se sumó al grupo de trabajo. Remarcó cada uno de los circuitos, donde están los “meta volantes”, los premios en efectivo para los mejores cinco de las distintas categorías y lo que significa “subir al quemado”, lugar donde todo corredor aspira a llegar.

Señaló además que Mario Bachman será el director de la carrera y que 300 corredores sería un buen número en tiempo de crisis.

Por su parte, Ricardo Rocha remarcó la historia de la carrera y como fueron los inicios donde apenas un puñado de ciclistas comenzaron a dar vuelta por la zona y un día pensaron en armar una carrera que unieran todos los parajes.

También el interminable Ronal Davies estuvo en la conferencia de prensa, donde remarcó que participó en todas las ediciones y que en siete de las nueve carreras que se hicieron hasta el momento, pudo salir victorioso en su categoría.

Para mayor información, los ciclistas interesados podrán revisar las redes sociales de la carrera como así también anotarse en el siguiente link: UNION DE LOS PARAJES