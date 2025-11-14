21°
23° 16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 14 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes Deportesunion de los parajesmountain bikeSECRETARIA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE TREVELINamigos del ciclismo de trevelin
14 de Noviembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

El domingo 23 de noviembre se correrá la 10° edición de la Unión de los Parajes

Las inscripciones siguen abiertas. Se espera a más de 300 corredores para una carrera emblemática para la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Justo es un fin de semana “recontra” largo y para los prestadores locales, en tiempo de crisis, una competencia de este estilo es un bálsamo para quienes viven del turismo. El deporte terminará salvando al mundo y cada vez estamos más convencido de ello.

 

Esta mañana, en el coqueto local comercial “Rincón del Molino” frente a la plaza de Trevelin se llevó a cabo la presentación a la prensa de la 10° edición de Unión de los Parajes, competencia de mountain bike que fue diseñada por un grupo de amigos y que terminó siendo una de las pruebas que todo corredor tiene marcado en su calendario deportivo.

 

En dicha conferencia de prensa, el Secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, destacó lo importante que es para la región este tipo de competencia y remarcó además la carrera para los más peques que tendrá lugar el día anterior donde podrán participar desde Pata Pata hasta los 15 años.

 

Luego fue el turno de Soledad Jones, quien se sumó al grupo de trabajo. Remarcó cada uno de los circuitos, donde están los “meta volantes”, los premios en efectivo para los mejores cinco de las distintas categorías y lo que significa “subir al quemado”, lugar donde todo corredor aspira a llegar.

 

Señaló además que Mario Bachman será el director de la carrera y que 300 corredores sería un buen número en tiempo de crisis.

 

Por su parte, Ricardo Rocha remarcó la historia de la carrera y como fueron los inicios donde apenas un puñado de ciclistas comenzaron a dar vuelta por la zona y un día pensaron en armar una carrera que unieran todos los parajes.

 

También el interminable Ronal Davies estuvo en la conferencia de prensa, donde remarcó que participó en todas las ediciones y que en siete de las nueve carreras que se hicieron hasta el momento, pudo salir victorioso en su categoría.

 

Para mayor información, los ciclistas interesados podrán revisar las redes sociales de la carrera como así también anotarse en el siguiente link: UNION DE LOS PARAJES

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos vecinas discutieron por el robo de una gallina y terminaron a puñaladas y golpes
2
 "Lo de Lore" Festeja su primer aniversario e invita a la comunidad a compartir torta y café
3
 Milagros quería ser enfermera para cuidar a su mamá: murió atropellada sobre el asfalto
4
 QEPD Víctor Homero Argel
5
 La citó en un descampado para darle plata para su hijo, le disparó por la espalda y la mató
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -