EFC 6 pone en juego el cinturón profesional con el duelo brutal Cantero vs. Aldao

La adrenalina y la acción se apoderan de la ciudad. hoy a las 20:00 horas, el Esquel Fight Championship (EFC 6) regresa a la Sociedad Española, bautizada por la organización como "el octágono de Esquel", con una cartelera explosiva que supera los 15 combates en diversas categorías de Kickboxing y MMA.

La disputa más caliente de la noche será la pelea de fondo por el título profesional, donde se enfrentarán Manuel Cantero y Maximiliano Aldao. El organizador del evento, Roy Wilhuber, a cargo del gimnasio CIAM, resaltó el nivel del encuentro:

"Ambos competidores tienen mucha trayectoria, muchas peleas arriba de la jaula, muchos minutos peleados", afirmó Wilhuber sobre el combate estelar, que se disputará en un formato de cinco rounds de cinco minutos, totalizando 25 minutos de acción pura.

Tres Títulos en Juego y Choque Binacional

Además del cinturón profesional, el EFC 6 pondrá en juego títulos en las categorías semiprofesional y amateur de MMA, elevando el valor de la velada.

El evento sumará un componente de alto voltaje con duelos internacionales: se confirmaron combates de Argentina vs. Chile, con la participación de dos peleadores que viajan desde Valdivia para medirse con competidores locales. La jornada también incluye peleas de chicas en Kickboxing y MMA.

Wilhuber destacó que el evento no solo es un espectáculo deportivo, sino un motor de la actividad turística en Esquel, atrayendo a "mucha gente de muchas localidades" que requiere hospedaje en la zona.

Entradas y Horarios

La jornada se divide en dos veladas: una amateur y otra semiprofesional, cerrando con las peleas profesionales. La acción comienza a las 20:00 hs.

Las entradas anticipadas tienen un valor diferenciado:

GENERALES (sin numerar): $15.000 (en puerta $20.000)

VIP (numeradas): $25.000 (en puerta $30.000)

Los pases anticipados pueden adquirirse en La Casa del Campo (Av. Alvear 590) y La Casa del Campo 2 (Av. Holdich 281).