14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 15 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
15 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut realizó plenario operativo para repasar acciones de prevención de incendios forestales

El encuentro congregó a jefes de la sección Operaciones, brigadas, cuadrillas, técnicos y personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la zona norte, que abarca la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Siguiendo con las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres centradas en prevención de incendios forestales, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, llevó adelante en El Maitén el séptimo Plenario Operativo - Técnico que reunió a personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

 

 

En esta ocasión, el encuentro que tuvo lugar en el Salón CIC de la mencionada localidad cordillerana congregó a jefes de la sección Operaciones, brigadas, cuadrillas, técnicos y personal del SPMF de la zona norte, que abarca la Comarca Andina.

 

 

La actividad se inició con las palabras de bienvenida a cargo de las autoridades de la cartera de Bosques que conduce Abel Nievas, seguido por la presentación del licenciado Ezequiel Marcuzzi (SNMF) quien abordó las “Condiciones Meteorológicas para la Temporada 2025-2026”.

 

 

Luego, el responsable del área Prevención de la Secretaría de Bosques del Chubut, ingeniero Silvio Antequera, compartió un resumen del Plan Invernal ejecutado tiempo atrás, el cual contempló múltiples acciones preventivas en diferentes puntos de la región cordillerana.

 

 

Asimismo, desde la Subcentral Golondrinas y bases de la zona norte informaron sobre las campañas vinculadas con la prevención de incendios forestales implementadas en establecimientos educativos, destacando el compromiso y la predisposición de las escuelas.

 

 

El orden del día del Plenario Operativo – Técnico incluyó además información sobre el relevamiento en la Ruta N° 71 de Trevelin, estrategias de comunicación en puestos, recursos para el ataque inicial ampliado de los siniestros ígneos y proyecciones de cara a la próxima temporada.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nilda “Titina” Chemín: solidaridad en modo infinito.
2
 Kevin Ledesma fue condenado por el Jurado Popular; la pena se discutirá la próxima semana
3
 El tiste y trágico final de un cantante de cumbia: lo picó una avispa y murió
4
 Esquel tendrá un fin de semana intenso con la agenda cultural y deportiva
5
 El Proyecto "Frutillas del Viento" recibe distinción del Senado de la Nación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -