16 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La comunidad de Alto Río Percy homenajeó la tradición con jineteada y muestras de interés

La jornada incluyó cantos, bailes y una muestra cultural, con la participación de 26 músicos de la Banda Militar Malvinas Argentinas, que brindó un marco formal al homenaje.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comunidad educativa de Alto Río Percy rindió homenaje al "Día de la Tradición" con un acto que se extendió más allá de los símbolos patrios. La escuela N°188 fue sede de una celebración vibrante realizada el día de ayer, sábado 15 de noviembre, que incluyó musical, cantos y bailes, contando con la presencia de alumnos y padres.

 

El evento, que se enmarcó en la conmemoración oficial del Día de la Tradición (10 de noviembre), se destacó por su emotividad y el marco formal brindado por la Banda Militar Malvinas Argentinas.

 

El Aporte de la Banda Militar Malvinas Argentinas

 

El Maestro de la Banda Militar Malvinas Argentinas, Leonardo Lazarte, expresó el orgullo de la institución por participar en este tipo de eventos comunitarios.

 

Lazarte destacó la importancia de compartir estos momentos en lugares cercanos y queridos a Esquel, haciendo hincapié en el espíritu del festejo.

 

El Maestro brindó detalles sobre la conformación de la banda que brindó el marco musical al acto. La banda cuenta con 26 integrantes en total, divididos en instrumentistas de viento y percusión.

 

Finalmente, resaltó la inclusión de género dentro de la institución, señalando que el equipo está compuesto por varones y mujeres, con un 30% de personal femenino distribuido entre su primera y segunda unidad.

 

 T.B

 

