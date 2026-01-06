Dolor en Puerto Patriada: el incendio deja imágenes que estremecen

Las imágenes del incendio que afecta a Puerto Patriada se multiplican por estas horas en redes sociales y dan cuenta de la gravedad de la situación. Videos tomados por vecinos y brigadistas, junto a fotografías del avance de las llamas y las columnas de humo, recorren distintas plataformas y mantienen en vilo a toda la sociedad.

El material difundido muestra el impacto del fuego sobre el entorno natural y la cercanía de las llamas a sectores habitados, lo que incrementa la preocupación y la angustia de la población.

Mientras el incendio continúa activo y los equipos de emergencia trabajan para contenerlo, las imágenes se convierten en un testimonio directo de la magnitud del siniestro y del difícil momento que atraviesa la región, generando una fuerte reacción social y un seguimiento permanente de la situación.

