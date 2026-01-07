25°
30° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 sociedad El HoyoIncendio ActivoFiesta de la Fruta Fina
07 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Reprograman el Telebingo y la Fiesta de la Fruta Fina por el incendio en Puerto Patriada

La nueva fecha será el jueves 29 y viernes 30 de enero. Todo lo que se recaude será destinado a acompañar la situación de los vecinos afectados por los incendios. La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo confirmaron su presentación. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Debido a los hechos de público conocimiento vinculados al incendio de interfase que afecta a la zona de Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de El Hoyo resolvieron reprogramar el Telebingo Chubutense y convertir la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina en un Festival Solidario. 

 

La nueva fecha será el jueves 29 y viernes 30 de enero, jornadas en la que se desarrollará el evento en la localidad de El Hoyo con un fuerte sentido solidario, destinando lo que se recaude a acompañar y paliar la situación de los vecinos afectados por el siniestro.

 

En este marco, se destaca la total predisposición y compromiso solidario de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, quienes se pusieron a disposición desde el primer momento y confirmaron su presentación para la nueva fecha el 29 de enero.

 

Desde Lotería del Chubut se informó que los cartones ya adquiridos serán plenamente válidos para el 29 de enero, fecha en la que también se realizará el sorteo reprogramado, y servirán además como ingreso al predio del festival.

 

Por decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut- ya se encuentra adelantando recursos y asistencia, en un trabajo articulado con todas las áreas del Gobierno Provincial y el municipio de El Hoyo, acompañando a las familias damnificadas y reforzando la respuesta del Estado ante la emergencia.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “Dentro de 15 días van a empezar a darse cortes de agua mucho más prolongados”
2
 La conmovedora historia de César, el hombre que cambió trabajo por una torta para el cumple de su hijo
3
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
4
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
5
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
3
 Feliz Año Nuevo!
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -