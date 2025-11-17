Parque Nacional Los Alerces: corte de energía y sendas cerradas

Desde el Parque Nacional Los Alerces se informa que la única comunicación emitida por esta Administración es el alerta meteorológico genérico por vientos intensos. Debido a que el nivel de alerta se mantiene en Naranja, se ha dispuesto el cierre preventivo de la totalidad de las sendas de uso público. Estas medidas se toman en un contexto regional donde las fuertes ráfagas han alcanzado hasta 85 km/h en la zona de Esquel, provocando la caída de arbolado y múltiples incidentes.

Se recuerda que los Parques Nacionales son áreas agrestes; los diferentes senderos y áreas de uso público están insertos y expuestos a los procesos naturales propios de estos ambientes, como la caída de ramas y árboles que es frecuente. Por este motivo, es de suma importancia evitar actividades al aire libre y en zonas boscosas.

Adicionalmente, el Parque se encuentra sin servicio de energía eléctrica en estos momentos. La interrupción se debe, presumiblemente, a la caída de ganchos sobre los cables de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia, entidad proveedora del servicio. Finalmente, se comunica que no se tiene informado ningún corte en las rutas de acceso o internas del Parque.